Никаких Гаечки, Рокфора и Вжика: на самом деле героев «Чипа и Дейла» звали по-другому — постарались русские переводчики

В 90-е «Чип и Дейл спешат на помощь» были настоящим хитом. Каждый ребенок ждал новой серии у телеэкрана. Секрет успеха — в идеальном сочетании юмора, приключений и дружбы.

Но главное — мультфильм учил взаимовыручке и оптимизму. Герои никогда не сдавались, поддерживали друг друга и решали даже самые сложные задачи.

Мультфильм рассказывал о двух бурундуках-спасателях, которые боролись с преступностью. Их команда — очаровательный Рокфор, милая Гаечка и весельчак Вжик — дополняла дуэт. Вот только звать этих персонажей должны были по-другому.

Гаечка и Рокфор

Имена Гаечка и Рокфор появились в русском переводе не случайно. Оригинальные имена были тесно связаны с американской культурой и могли остаться непонятыми.

Так, Монтерей Джек — это популярный в США сорт сыра, неизвестный нашим зрителям. Переводчики нашли остроумный выход, назвав героя в честь знаменитого французского сыра Рокфора.

С Гаечкой история еще интереснее. Английское имя Гаджет в 90-е годы звучало для нас как бессмысленное слово. А её фамилия Hackwrench обозначала разводной ключ — сложное понятие для детей. Переводчики свели это к простому и милому имени Гаечка, которое идеально подошло героине.

Вжик

С Вжиком локализаторы тоже поступили очень разумно. Его оригинальное имя Zipper the Fly дословно означало «Муха-Молния». Но далеко не все дети догадывались, что этот зеленый герой — муха, да и само насекомое обычно вызывает не самые приятные ассоциации.

Вероятно, поэтому видовую принадлежность решили убрать, а вместо громоздкого «Молния» придумали звонкое и быстрое «Вжик». Это имя идеально передало стремительность персонажа и стало даже удачнее оригинала.

