Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Никаких Гаечки, Рокфора и Вжика: на самом деле героев «Чипа и Дейла» звали по-другому — постарались русские переводчики

Никаких Гаечки, Рокфора и Вжика: на самом деле героев «Чипа и Дейла» звали по-другому — постарались русские переводчики

9 января 2026 07:58
Кадр из мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь»

Были выбраны более знакомые слова.

В 90-е «Чип и Дейл спешат на помощь» были настоящим хитом. Каждый ребенок ждал новой серии у телеэкрана. Секрет успеха — в идеальном сочетании юмора, приключений и дружбы.

Но главное — мультфильм учил взаимовыручке и оптимизму. Герои никогда не сдавались, поддерживали друг друга и решали даже самые сложные задачи.

Мультфильм рассказывал о двух бурундуках-спасателях, которые боролись с преступностью. Их команда — очаровательный Рокфор, милая Гаечка и весельчак Вжик — дополняла дуэт. Вот только звать этих персонажей должны были по-другому.

Кадр из мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь»

Гаечка и Рокфор

Имена Гаечка и Рокфор появились в русском переводе не случайно. Оригинальные имена были тесно связаны с американской культурой и могли остаться непонятыми.

Так, Монтерей Джек — это популярный в США сорт сыра, неизвестный нашим зрителям. Переводчики нашли остроумный выход, назвав героя в честь знаменитого французского сыра Рокфора.

С Гаечкой история еще интереснее. Английское имя Гаджет в 90-е годы звучало для нас как бессмысленное слово. А её фамилия Hackwrench обозначала разводной ключ — сложное понятие для детей. Переводчики свели это к простому и милому имени Гаечка, которое идеально подошло героине.

Кадр из мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь»

Вжик

С Вжиком локализаторы тоже поступили очень разумно. Его оригинальное имя Zipper the Fly дословно означало «Муха-Молния». Но далеко не все дети догадывались, что этот зеленый герой — муха, да и само насекомое обычно вызывает не самые приятные ассоциации.

Вероятно, поэтому видовую принадлежность решили убрать, а вместо громоздкого «Молния» придумали звонкое и быстрое «Вжик». Это имя идеально передало стремительность персонажа и стало даже удачнее оригинала.

Кадр из мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь»

Ранее портал «Киноафиша» писал, как с немецкого переводится имя Шрек и что оно означает.

Фото: Кадры из мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Чучело, злая ирония и даже убийство? Первую версию «Истории игрушек» не показали детям Чучело, злая ирония и даже убийство? Первую версию «Истории игрушек» не показали детям Читать дальше 10 января 2026
Почему у родителей дяди Фёдора был такой достаток и кем они работали? Разбираем подсказки по намекам из мультфильма Почему у родителей дяди Фёдора был такой достаток и кем они работали? Разбираем подсказки по намекам из мультфильма Читать дальше 7 января 2026
Как на самом деле звали почтальона Печкина: в мультике «Простоквашино» все напутали Как на самом деле звали почтальона Печкина: в мультике «Простоквашино» все напутали Читать дальше 6 января 2026
Большой дом, отдых на курорте и собственное кафе: пока дети смотрят «Трех котов», взрослые ломают голову, кто же там за все платит Большой дом, отдых на курорте и собственное кафе: пока дети смотрят «Трех котов», взрослые ломают голову, кто же там за все платит Читать дальше 6 января 2026
Почему Шрек зеленый, а не синий или, скажем, фиолетовый? Разбираем все версии от фанатов и создателей — от болотной мимикрии до скрытого символизма Почему Шрек зеленый, а не синий или, скажем, фиолетовый? Разбираем все версии от фанатов и создателей — от болотной мимикрии до скрытого символизма Читать дальше 6 января 2026
Джо из «Друзей» точно не лапочка: одну деталь на его кухне не замечали годами, а ведь это доказывает, что он — жадина и эгоист Джо из «Друзей» точно не лапочка: одну деталь на его кухне не замечали годами, а ведь это доказывает, что он — жадина и эгоист Читать дальше 10 января 2026
Хуже еще не было: минус 237 млн долларов — этот фильм от Marvel стал синонимом слова «провал» Хуже еще не было: минус 237 млн долларов — этот фильм от Marvel стал синонимом слова «провал» Читать дальше 9 января 2026
«Иван Васильевич: назад в будущее»: американцы увидели культовую комедию раньше, чем зрители в СССР, и разнесли ее в пух и прах «Иван Васильевич: назад в будущее»: американцы увидели культовую комедию раньше, чем зрители в СССР, и разнесли ее в пух и прах Читать дальше 9 января 2026
Без призраков, нелепых убийств и мистики: вот почему Маша живет в лесу с Медведем в мультсериале «Маша и Медведь» Без призраков, нелепых убийств и мистики: вот почему Маша живет в лесу с Медведем в мультсериале «Маша и Медведь» Читать дальше 9 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше