Фильм «Духи Рождества» с рейтингом 7,6, который идеально включить на новогодних каникулах: там 0+, поэтому смело смотрите с детьми

1 января 2026 08:56
Кадр из фильма «Духи Рождества»

Идеальный фильм для создания праздничной атмосферы. 

Новогодние каникулы — редкое время, когда можно замедлиться, собраться всей семьей и включить фильм не «на фоне», а по-настоящему.

Если хочется истории тёплой, понятной детям и при этом не наивной для взрослых, стоит вспомнить почти забытый телевизионный фильм «Духи Рождества» (1999). На Кинопоиске у него уверенные 7,6 — и это тот случай, когда рейтинг не врет.

Почему стоит включить именно его

Это одна из самых бережных экранизаций «Рождественской песни» Чарльза Диккенса. Без суеты, без дешёвых спецэффектов и без попытки «осовременить» классику. История Эбенезера Скруджа здесь рассказана так, как будто её читают вслух у камина. Медленно, вдумчиво и очень честно.

Патрик Стюарт — идеальный Скрудж

Главная причина посмотреть фильм — Патрик Стюарт. Его Скрудж не карикатурный скряга, а живой, уставший человек, который давно разучился чувствовать. Холодный, резкий, неприятный — ровно до той минуты, пока духи Рождества не начинают методично разбирать его жизнь по слоям. Смотреть, как этот «человек изо льда» постепенно оттаивает, — редкое удовольствие.

Волшебство без мишуры

Фильм не пугает детей и не утомляет взрослых морализаторством. Здесь есть мягкое рождественское волшебство, понятные эмоции и важный разговор о выборе, ответственности и способности вовремя остановиться. «Счастье можно вернуть, если не поздно захотеть» — это главный, но ненавязчивый вывод.

Для кого этот фильм

Для семейного просмотра. Для вечера, когда хочется тишины, света и ощущения, что праздник — это не только гирлянды. «Духи Рождества» — тот самый фильм, который смотрят спокойно, а вспоминают долго. И именно поэтому он так хорошо ложится на новогодние каникулы.

Читайте также: Зрители залипли на новой рождественской комедии от Netflix: «Проблемы с шампанским» – когда едешь покупать винодельню, а находишь любовь

Фото: Кадры из фильма «Духи Рождества» (1999)
Екатерина Адамова
