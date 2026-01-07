Назовите советский фильм по кадру с лошадью: 6 снимков для самых внимательных (тест)

2026 год пройдет под знаком Лошади — символа скорости, верности и неукротимой энергии.

А ведь советский кинематограф знал толк в конях как персонажах сюжетов. Они скакали по полям сражений, вносили хаос в мирные деревни и спасали героев в самые отчаянные моменты.

Давайте проверим: сможете ли вы узнать знаменитый фильм всего по одному кадру, где главную или хотя бы очень важную роль играет лошадь?

Ранее портал «Киноафиша» предлагал догадаться о названиях 6 советских фильмов только по одному кадру с арбузом.