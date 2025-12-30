Меню
Киноафиша Статьи Надоело каждый год смотреть одну и ту же «Иронию судьбы»? А что если Надю сыграет Марго Робби, а Женю — Дэниел Крэйг: ИИ уже все сделал (видео)

30 декабря 2025 10:52
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

В советскую классику поместили голливудских звезд.

Современные нейросети развиваются с такой скоростью, что теперь можно за несколько минут создать то, что раньше требовало месяцев работы голливудской студии. Один из самых впечатляющих трендов — генерация трейлеров для фильмов, которые никогда не снимались.

Искусственный интеллект может взять голливудскую звезду первой величины и «посадить» её в кадры советской классики, сохранив мимику, голос и манеру движения.

Это выглядит настолько убедительно, что зритель на секунду действительно верит в существование такой экранизации. Вот и «Иронию судьбы» пользователь eto_volkov «обновил» с помощью зарубежных артистов. Марго Робби в такой версии стала Надей, а Дэниел Крэйг — Женей.

Ипполитом оказался Джон Хэмм, а нерадивого жениха Лукашина ждала дома невеста Галя в исполнении Скарлетт Йоханссон.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в Сети выбрали лучший поцелуй из советского кино.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
