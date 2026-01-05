Меню
Миядзаки снял собственного Шерлока Холмса еще в 1980-е: сходство с советским хитом очевидно вплоть до подозрений в плагиате

5 января 2026 19:06
Кадр из мультсериала «Великий детектив Холмс»

Герой выглядит в кадре необычно.

Среди сотен экранизаций о Шерлоке Холмсе выделяется одна совершенно удивительная версия. В 80-х годах легендарный японский режиссер Хаяо Миядзаки обратился к образу великого сыщика.

Благодаря его воображению Холмс стал собакой. А ведь такой же персонаж был создан и в СССР, причем в тоже самое время.

Мультсериал «Великий детектив Холмс»

Аниме-сериал «Великий детектив Холмс» появился в 1981 году как совместный проект Кёсукэ Микурии и Хаяо Миядзаки. Из 26 серий шесть были созданы под непосредственным руководством Миядзаки. Остальные эпизоды доснимали уже с другим режиссером — сказались юридические сложности и занятость мастера.

Кадр из мультсериала «Великий детектив Холмс»

Японская версия знаменитого детектива удивила не только звериными образами персонажей. Она поражала своей динамикой и насыщенностью событиями, напоминая скорее приключенческий роман Жюля Верна. В кадре постоянно мелькали технические чудеса: самодвижущиеся экипажи, дирижабли, аэропланы и даже фантастические летательные аппараты.

Холмс в интерпретации Миядзаки лишился привычной высокомерности. Он стал внимательным к детям, чьи проблемы часто оказывались в центре сюжета. Необычной получилась и миссис Хадсон — юная вдова, вызывающая симпатии даже у профессора Мориарти.

Однако взрослая аудитория не оценила простоватые сюжеты и комичное противостояние с Мориарти. Проект, рассчитанный на детей, не снискал мировой славы. Сегодня этот мультсериал может заинтересовать разве что преданных поклонников творчества Хаяо Миядзаки.

Кадр из мультсериала «Великий детектив Холмс»

Шерлок в мультфильме «Пес в сапогах»

А ведь в СССР тоже был Холмс в виде собаки. Советский мультфильм «Пёс в сапогах» 1981 года представляет собой любопытный мюзикл по мотивам Дюма. Картина отчасти пародирует знаменитую экранизацию «Трёх мушкетёров» Юнгвальд-Хилькевича.

Особый шарм мультфильму придаёт неожиданное появление пса-сыщика — прямой отсылки к Шерлоку Холмсу. Его встречает д'Артаньян по прибытии в Англию. Ирония в том, что этого персонажа озвучил Василий Ливанов — самый каноничный исполнитель роли Холмса в советском кино.

Кадр из мультфильма «Пес в сапогах»

Любопытно, что похожие идеи с животными возникли у разных творческих групп практически одновременно. Японское аниме о Холмсе и советский мультфильм создавались в один период. Это заставляет задуматься — было ли это творческим совпадением, результатом своеобразного вдохновения или все же плагиатом.

Ранее портал «Киноафиша» писал, в какой стране происходят события «Ходячего замка».

Фото: Кадры из мультфильма «Пес в сапогах» (1981), мультсериала «Великий детектив Холмс»
Светлана Левкина
