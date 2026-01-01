Милляр взял образ Кощея не из книг: как немцы помогли актеру создать самого страшного злодея в советских киносказках

Именно в советскую эпоху на телеэкранах и в кино впервые расцвели настоящие сказки. Некоторые созданные тогда образы так глубоко проникли в память зрителей, что стали вечными.

Морозко, Баба-Яга и, конечно, Кощей Бессмертный — эти персонажи превратились в настоящие иконы экранного фольклора.

Сегодня художники-постановщики часто обращаются к визуальному стилю предыдущих удачных фильмов. Но в СССР источником вдохновения могло стать что-то совершенно иное, например, живопись. И это может удивить, но тот самый культовый облик Кощея Бессмертного из сказки Александра Роу родился благодаря одной старой немецкой картине.

Георгий Милляр в роли Кощея

Работа над сказкой «Кащей Бессмертный» началась в самое тяжёлое время — в разгар Великой Отечественной войны. Режиссёр Александр Роу и драматург Владимир Швейцер сразу задумали пригласить на роль главного злодея Георгия Милляра, мастера подобных образов. Но сам актёр поначалу испугался и отказался, считая, что не сможет воплотить настолько сложное, почти философское зло.

Когда его позвали просто поговорить о роли, Милляр явился уже в полном гриме — с выбритой головой и бровями, поразительно худой после перенесённой малярии. Его вид ошеломил всю съёмочную группу, и уже на следующий день актёр был официально утверждён.

Чтобы глубже понять суть персонажа, Милляр часами ходил по московским церквям, изучая иконографию и то, как на фресках изображали дьявола и нечистую силу. Именно он придумал множество деталей своего грима.

В итоге образ получился настолько пугающим, что лошади на съёмочной площадке шарахались от загримированного актёра, и им приходилось завязывать глаза.

Откуда взялся Кощей Бессмертный

В итоге актёр Георгий Милляр искал вдохновение в неожиданном месте — гравюре великого немецкого мастера Альбрехта Дюрера «Четыре всадника Апокалипсиса». Эта серия работ, созданная в 1498 году в Нюрнберге, отражала всеобщую тревогу и ожидание конца света, царившие в ту эпоху.

На гравюре изображены четыре фигуры, несущие миру Завоевание, Войну, Голод и Смерть. Особое внимание Милляра привлёк последний всадник — Смерть, изображённая не как классический скелет, а как фигура на тощем коне, с трезубцем в руке.

Именно эти художественные приёмы — удлинённые, измождённые силуэты, резкие линии — легли в основу визуального образа Кощея Бессмертного. Так получилось, что первоисточником для одного из главных символов зла в советской киносказке стала не русская народная традиция, а графика немецкого Возрождения.

Ранее портал «Киноафиша» писал о личной драме актера.