Киноафиша Статьи «Меня всегда поражала ее необразованность и глупость»: почему Тося из «Девчат» на самом деле искусный манипулятор, а не простушка

8 января 2026 07:58
Кадр из фильма «Девчата»

Если внимательно разобрать ее поведение, то эта малышка заткнет за пояс любого.

Каждый Новый год миллионы зрителей включают «Девчат» — чтобы снова увидеть заснеженный поселок, искрящуюся Тосю Кислицыну и услышать её звонкий смех.

Кажется, что это просто добрая советская сказка про любовь, дружбу и смелость быть собой. Но если присмотреться внимательнее, то за наивной улыбкой героини скрывается не только детская открытость, но и железный характер. Так кто же она — наивная девчонка или искусный манипулятор?

Тося против правил

В самом начале фильма Тося ведёт себя не как застенчивая новенькая, а как человек, который всегда привык брать инициативу. Она входит в комнату к незнакомым девушкам и сразу хозяйничает — трогает вещи, пробует духи, открывает шкатулки.

Не из вредности, а просто потому, что иначе не умеет. В детдоме у неё не было понятия личного пространства, всё всегда было общим. Но вместе с этим у Тоси есть дерзость — она не боится сказать лишнее, поставить на место или пошутить там, где другие молчали бы.

Кадр из фильма «Девчата»

Манипуляция или упрямство

Когда Анфиса её отчитывает, Тося не извиняется — она мгновенно меняет роль, превращаясь в обиженного ребёнка. «Как же так, мы же все свои!» — будто говорит её взгляд. Это не хитрость, а интуитивная защита. Так она обезоруживает окружающих — и почти всегда выигрывает. В этом её талант: простота становится бронёй.

«Меня всегда поражала ее необразованность и глупость. Из Симферополя на север в осенних ботинках. И при этом заявляя, что "я не мерзлявая"! То есть о разнице в 30 градусов она не подумала?»пишут в Сети зрители.

Главная интрига фильма

Тося Кислицына — не беззащитная девочка, как привыкли думать зрители. Она остра на язык, сильна духом и, по сути, единственная в поселке, кто живёт по своим законам. Её прямота вызывает у мужчин восторг, а у женщин — раздражение, потому что рядом с ней каждый чувствует себя немного фальшивым.

Вот почему через десятилетия «Девчата» не стареют. В то время как одни видят в Тосе наивную повариху, другие — женщину, которая умела быть свободной задолго до того, как это стало модно. И, может быть, именно поэтому мы каждый Новый год снова включаем этот фильм — чтобы вспомнить, что простота иногда бывает самой сложной ролью.

Писали также: Комната была, продукты носил: почему же Надя из «Девчат» ушла от Ксан Ксаныча? Всего один вопрос решил судьбу двоих

Фото: Кадр из фильма «Девчата»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
