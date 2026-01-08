Меню
Любила визиря, сходила с ума, мстила Хюррем — но почти всё это выдумка: какой была реальная Хатидже без мишуры «Великолепного века»

Любила визиря, сходила с ума, мстила Хюррем — но почти всё это выдумка: какой была реальная Хатидже без мишуры «Великолепного века»

8 января 2026 09:25
Хатидже

История принцессы намного спокойнее, чем её драматичная киноверсия.

В «Великолепном веке» Хатидже — одна из самых драматичных фигур. Её любовь к Ибрагиму-паше, разрыв с реальностью, ревность к Хюррем и трагический уход сделали её символом непростой женской судьбы в Османской империи.

Но если отойти от кинематографической версии и открыть документы эпохи, образ меняется полностью.

Фарфоровая принцесса в сериале

В начале «Великолепного века» Хатидже подана как хрупкая мечтательница. Она живёт музыкой, тоскует по любви, ищет в Ибрагиме человека, который увидит её истинную душу.

Этот образ работал идеально: зритель получал эмоциональный контраст с холодным гаремом и строгим двором, а линия запретной любви становилась одной из самых цепляющих.

Роман, который, вероятно, никогда не существовал

Но историки давно указывают: доказательств брака Хатидже и Ибрагима нет. Титул «дамат» рядом с его именем в документах XVI века отсутствует.

Вместо него исследователи указывают на другого мужа — Хюсрева-пашу, женившегося на сестре султана примерно в 1524 году, пишет дзен-канал Lace Wars.

Сторонники версии о том, что Ибрагим-паша был мужем Хатидже, чаще всего приводят в доказательство поздние источники — прежде всего труды Дмитрия Кантемира. Но они появились почти через сто лет после событий и фиксировали уже устные легенды, а не проверенные факты.

Дети, которых подменили ради драмы

В сериале у Хатидже трое детей от Ибрагима, включая младенца Мехмеда с траической судьбой. Это тоже вымысел сценариста сериала.

Исторические источники сообщают, что у сестры Сулеймана было две дочери: Ханым-султан и Фюлане-султан. Сыновей у неё не было.

Месть Хюррем — тоже художественный ход

Ещё одна выдумка создателей сериала — это превращение Хатидже в одержимую мстительницу. Покушения, похищение Хюррем, сцены психоза — это лишь эффектная часть кинодрамы, которая не имеет ничего общего с реальностью.

Нет ни одного исторического свидетельства, которое бы зафиксировало вражду между сестрой падишаха и его женой. Наоборот, вероятнее всего, отношения были нейтральными или даже союзными: в таких семьях поддержка между женщинами была важнее конфликтов.

Какая же она была в действительности

Настоящая Хатидже жила тихо и гораздо менее ярко, чем изображено в сериале. Она была дочерью Селима I, сестрой Сулеймана и, как и многие представительницы династии, выполняла политическую функцию.

Историки предполагают, что она занималась благотворительными проектами и воспитанием детей. Умерла она, вероятно, около 1538 года, во время эпидемии.

Также прочитайте: Все залипают на этом красивом турецком сериале: «Старые деньги» со звездой «Зимородка» глотаются за пару вечеров — всего 8 серий

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» (2011–2014)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
