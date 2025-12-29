Кухня Дина и Сэма: крутой рецепт от Винчестеров для тех, кто пережил Апокалипсис (и новогодние застолья)

Эти хот-доги обожает даже сама Смерть.

Даже охотники за нечистью иногда нуждаются в перерыве. После сотен спасённых душ и пары Апокалипсисов братья Винчестеры заслужили право просто поесть.

В кулинарной книге «Сверхъестественное. Кулинарная книга Дина и Сэма» — десятки блюд, достойных спасителей человечества. Но одно из них идеально подходит для новогодних каникул — Хот-дог смерти.

Хот-дог, достойный Повелителя Мрака

История рецепта началась с того, как сама Смерть протянула Дину хот-дог и сказала: «Просто наслаждайся». И Дин, не будь дураком, откусил. Сочная сосиска, хрустящий бекон, острый чили, мягкая булочка и аромат, от которого даже демоны слетаются на запах.

Что нужно

Для чили:

1 ст. л. растительного масла

1 большая красная луковица

4 зубчика чеснока

2 маринованных перца халапеньо

700 г говяжьего фарша

Порошок чили — щепотка

1 ч. л. молотого кумина

½ ч. л. копчёной паприки

½ ч. л. кайенского перца

400 г консервированных томатов в собственном соку

400 г красной фасоли

200 мл говяжьего бульона

Соль и чёрный перец — по вкусу

Для хот-догов:

120 мл воды

4 говяжьи сосиски

4 ломтика сыра чеддер

4 булочки для хот-догов

8 полосок бекона

1 небольшая белая луковица, мелко нарезанная

1 помидор, нарезанный кубиками

8 ст. л. готового чили

2 ст. л. зернистой горчицы

Как готовить

Обжарьте лук, чеснок и халапеньо. Добавьте фарш и специи, потом томаты, фасоль и бульон. Варите до густоты — примерно 40 минут. Отдельно подрумяньте сосиски и бекон. Подогрейте булочки, чтобы стали хрустящими. В каждую булочку положите ломтик сыра, сосиску, сверху бекон, чили, помидоры и горчицу.

Подавайте горячими — пока сыр тянется, а чили не остыло.

Смерть однажды сказала: «Если бы я мог выбрать последнюю трапезу — выбрал бы этот хот-дог». Хороший совет на новогодние каникулы — меньше спасать мир, больше наслаждаться едой.

