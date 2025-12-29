Меню
Киноафиша Статьи Кухня Дина и Сэма: крутой рецепт от Винчестеров для тех, кто пережил Апокалипсис (и новогодние застолья)

29 декабря 2025 16:00
Кадр из сериала «Сверхъестественное»

Эти хот-доги обожает даже сама Смерть.

Даже охотники за нечистью иногда нуждаются в перерыве. После сотен спасённых душ и пары Апокалипсисов братья Винчестеры заслужили право просто поесть.

В кулинарной книге «Сверхъестественное. Кулинарная книга Дина и Сэма» — десятки блюд, достойных спасителей человечества. Но одно из них идеально подходит для новогодних каникул — Хот-дог смерти.

Хот-дог, достойный Повелителя Мрака

История рецепта началась с того, как сама Смерть протянула Дину хот-дог и сказала: «Просто наслаждайся». И Дин, не будь дураком, откусил. Сочная сосиска, хрустящий бекон, острый чили, мягкая булочка и аромат, от которого даже демоны слетаются на запах.

Что нужно

Для чили:

  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 большая красная луковица
  • 4 зубчика чеснока
  • 2 маринованных перца халапеньо
  • 700 г говяжьего фарша
  • Порошок чили — щепотка
  • 1 ч. л. молотого кумина
  • ½ ч. л. копчёной паприки
  • ½ ч. л. кайенского перца
  • 400 г консервированных томатов в собственном соку
  • 400 г красной фасоли
  • 200 мл говяжьего бульона
  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Для хот-догов:

  • 120 мл воды
  • 4 говяжьи сосиски
  • 4 ломтика сыра чеддер
  • 4 булочки для хот-догов
  • 8 полосок бекона
  • 1 небольшая белая луковица, мелко нарезанная
  • 1 помидор, нарезанный кубиками
  • 8 ст. л. готового чили
  • 2 ст. л. зернистой горчицы

Кадр из сериала «Сверхъестественное»

Как готовить

  1. Обжарьте лук, чеснок и халапеньо. Добавьте фарш и специи, потом томаты, фасоль и бульон. Варите до густоты — примерно 40 минут.
  2. Отдельно подрумяньте сосиски и бекон.
  3. Подогрейте булочки, чтобы стали хрустящими.
  4. В каждую булочку положите ломтик сыра, сосиску, сверху бекон, чили, помидоры и горчицу.

Подавайте горячими — пока сыр тянется, а чили не остыло.

Смерть однажды сказала: «Если бы я мог выбрать последнюю трапезу — выбрал бы этот хот-дог». Хороший совет на новогодние каникулы — меньше спасать мир, больше наслаждаться едой.

Также прочитайте: Рецепт салата от актрисы Антоновой «Стройная фигура»: можно есть даже на ночь — такой легкий

Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
