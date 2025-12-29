Кухня Дина и Сэма: крутой рецепт от Винчестеров для тех, кто пережил Апокалипсис (и новогодние застолья)

Даже охотники за нечистью иногда нуждаются в перерыве. После сотен спасённых душ и пары Апокалипсисов братья Винчестеры заслужили право просто поесть.
В кулинарной книге «Сверхъестественное. Кулинарная книга Дина и Сэма» — десятки блюд, достойных спасителей человечества. Но одно из них идеально подходит для новогодних каникул — Хот-дог смерти.
Хот-дог, достойный Повелителя Мрака
История рецепта началась с того, как сама Смерть протянула Дину хот-дог и сказала: «Просто наслаждайся». И Дин, не будь дураком, откусил. Сочная сосиска, хрустящий бекон, острый чили, мягкая булочка и аромат, от которого даже демоны слетаются на запах.
Что нужно
Для чили:
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 большая красная луковица
- 4 зубчика чеснока
- 2 маринованных перца халапеньо
- 700 г говяжьего фарша
- Порошок чили — щепотка
- 1 ч. л. молотого кумина
- ½ ч. л. копчёной паприки
- ½ ч. л. кайенского перца
- 400 г консервированных томатов в собственном соку
- 400 г красной фасоли
- 200 мл говяжьего бульона
- Соль и чёрный перец — по вкусу
Для хот-догов:
- 120 мл воды
- 4 говяжьи сосиски
- 4 ломтика сыра чеддер
- 4 булочки для хот-догов
- 8 полосок бекона
- 1 небольшая белая луковица, мелко нарезанная
- 1 помидор, нарезанный кубиками
- 8 ст. л. готового чили
- 2 ст. л. зернистой горчицы
Как готовить
- Обжарьте лук, чеснок и халапеньо. Добавьте фарш и специи, потом томаты, фасоль и бульон. Варите до густоты — примерно 40 минут.
- Отдельно подрумяньте сосиски и бекон.
- Подогрейте булочки, чтобы стали хрустящими.
- В каждую булочку положите ломтик сыра, сосиску, сверху бекон, чили, помидоры и горчицу.
Подавайте горячими — пока сыр тянется, а чили не остыло.
Смерть однажды сказала: «Если бы я мог выбрать последнюю трапезу — выбрал бы этот хот-дог». Хороший совет на новогодние каникулы — меньше спасать мир, больше наслаждаться едой.
