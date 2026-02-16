«Кольца власти» за $58 млн за серию, а «Очень странные дела» дышат в спину: 6 самых дорогих фантастических сериалов

Самые богатые киноленты, у которых еще и рейтинги зашкаливают.

Фантастика давно перестала быть просто развлечением — теперь это индустрия, где один эпизод стоит как небольшой голливудский фильм. Миллионы уходят на CGI, масштабные битвы, инопланетные пейзажи и армии специалистов.

Таких проектов пока единицы — ровно тех, где бюджеты сопоставимы с блокбастерами, а миры построены с нуля. Автор Дзен-канала «Джедай из Шира» собрал шесть сериалов, которые не экономили ни на графике, ни на зрелище.

«Halo»

Пожалуй, самый узнаваемый sci-fi-боевик по видеоиграм. Paramount+ вложил в каждую серию около $10 млн — на экране это видно с первых минут: броня Спартанцев, ландшафты колоний, битвы с Ковенантом выполнены с масштабом кинотеатрального уровня.

Мастер Чиф действует не как идеальный солдат, а как человек, который нарушает приказы и сбегает вместе с девочкой-беженкой. Два сезона уже вышли, третий ищет новую площадку — и фанаты надеются, что история не завершена.

«Видеть»

Apple TV+ традиционно не экономит, и здесь каждая серия стоила около $15 млн. Человечество потеряло зрение, цивилизация откатилась в первобытные племена, а способность видеть стала проклятием.

Суровый Баба Восс защищает новорожденных близнецов со зрением — и весь мир воспринимает их как угрозу миропорядку. Постапокалипсис здесь не про разрушенные города, а про новое устройство общества без привычных органов чувств.

«Мандалорец»

$15 млн за эпизод — и «Звездные войны» снова стали живыми. Сериал продолжает события после падения Империи: хаос на окраинах Галактики, охотники за головами, контрабандисты и найденный ребенок расы Йоды, за которым охотится половина вселенной.

Дин Джарин нарушает контракт, спасает малыша — и пара превращается в один из самых сильных дуэтов франшизы.

«Дом дракона»

HBO поднял планку: $20 млн за серию, десятки драконов и политическая война, где прав на престол меньше, чем людей, готовых убивать за них. Таргариены делятся на два лагеря, Рейнира против Эйгона, семейная клятва против закона крови — интриги здесь строже, чем в «Игре престолов». Визуально сериал мощнее оригинала: драконьи дуэли — отдельный жанр.

«Очень странные дела»

Netflix вложил $30 млн в эпизод четвертого сезона, и результат — масштабное возвращение 80-х. Хокинс превращается в центр борьбы с Изнанкой, дети становятся солдатами против невидимого кошмара. Мрак, ностальгия, синт-музыка и монстры — проект, который продолжает расти, а не выгорать.

«Кольца власти»

Абсолютный рекорд — $58 млн за серию. Amazon собрал Средиземье как музейную реконструкцию: Нуменор, Линдон, Кхазад-Дум, Мордор — всё создано заново и снято как полнометражное фэнтези.

Здесь не три дракона, а политические войны эльфов, Саурон в человеческом обличии и зарождение легенды Колец. Книга фанатов разделила, но зрелище бесспорно — это самый дорогой сериал в истории.

