Кого выбрала бы Надя в «Иронии судьбы» после психотерапии: ИИ сказал, что никакого хэппи-энда не будет

26 декабря 2025 14:15
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

Героиня приняла бы совсем другое решение. 

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» — это культовая советская романтическая комедия 1975 года, снятая режиссёром Эльдаром Рязановым. Фильм давно стал неотъемлемой частью новогодних традиций в России и многих странах постсоветского пространства, где его традиционно показывают 31 декабря.

Лента идеально передаёт дух советской эпохи и ностальгию по ней, а еще соединяет тонкий юмор, лиризм и глубокие диалоги о любви, судьбе и одиночестве.

Ключевая основа фильма — любовный треугольник «Надя, Женя и Ипполит». Можно даже считать его многоугольником, принимая во внимание невесту главного героя Галю. Но мы сосредоточимся именно на метаниях Нади между двумя мужчинами.

Выбор Нади

Женя для нее воплощение романтической судьбы, импровизации и эмоциональной искренности. Его появление — как «луч света» в упорядоченной жизни Нади.

А Ипполит — рациональность, стабильность и предсказуемость. Его мир построен на графиках, правилах и уверенности в завтрашнем дне.

Метания Нади абсолютно понятны и человечны. С Ипполитом ей безопаснее, он — «правильный» выбор с точки зрения логики. С Женей же — страсть, неожиданность, ощущение родной души и «судьбы», но полная неизвестность и разрушение всех планов.

А что если бы героиня по примеру современных женщин посещала бы сеансы психотерапии? Мы попросили пофантазировать на эту тему ИИ. И оказалось, что в таком случае хэппи-энда было бы не видать.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

Кого бы выбрала Надя после психотерапии

«Проработанная» Надя задавалась бы не вопросом «Кого выбрать?», а «Чего я хочу от жизни, отношений и самой себя?». Терапия помогла бы ей осознать, что её привлекает в каждом из мужчин: увидеть, что Ипполит — это проекция её социально одобряемой части: безопасность, стабильность, статус, выполненный долг, а Женя — это проекция её подавленной, творческой, спонтанной части: жажда чуда, глубокого эмоционального контакта, жизни «здесь и сейчас».

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

Она выявила бы свои истинные ценности. И, скорее всего, Надя не выбрала бы никого из них. Если бы Ипполит отказался меняться ради нее, она разорвала бы отношения.

Но и с Женей она также не бросилась бы в омут с головой, попытавшись узнать его получше.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

Тогда финал был бы другим: она не поехала бы в аэропорт за Женей и не вернулась бы к Ипполиту. Возможно, она спокойно встретила бы Новый год одна или с подругами, дав себе паузу и пространство.

Надя бы выбрала себя, а дальше построила бы отношения с тем, кто соответствует её целостной личности, — возможно, это был бы вообще «третий», новый человек.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что думают иностранцы о фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Фото: Кадры из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
