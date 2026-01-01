Как давно мы этого ждали — 8 сериалов, которые выйдут в январе с новыми сезонами: от «Рыцаря Семи Королевств» до «Больницы Питт»

В первом месяце 2026-го нас ждёт целый ряд продолжений уже известных картин, которые давно завоевали внимание зрителей.

В январе любители сериалов получат сразу несколько долгожданных продолжений. Среди них — и мир фэнтези, и медицинская драма, и даже шпионский триллер.

«Уилл Трент», 4 сезон

Продолжение американского криминального сериала о детективе с дислексией, который работает в Бюро расследований Джорджии. Уилл Трент замечает на местах преступления детали, которые упускают другие, но сам живёт с тяжёлыми детскими травмами.

Новый, четвёртый сезон, стартующий 6 января 2026 года, продолжит линии личной жизни героя и сюжетную интригу вокруг Аманды Вагнер, начальницы и наставницы Трента.

В главных ролях — Рамон Родригес, Эрика Кристенсен, Джейк МакЛафлин, Соня Сон.

«Больница Питт», 2 сезон

8 января выходит второй сезон «Больницы Питт».

Этот медицинский сериал отличается тем, что каждый сезон показывает всего один день из жизни неотложки.

Нас ждут реалистичные будни врачей: без прикрас, с кровавыми халатами, бюрократией и эмоциями, которые неизбежно влияют на работу.

Главный герой — Майкл Робинович — вместе с командой врачей-новичков вновь окажется в центре событий.

«Ночной администратор», 2 сезон

11 января возвращается «Ночной администратор» — триллер о бывшем солдате Джонатане Пайне, который работает в отеле и по заданию разведки внедряется в криминальную сеть.

Оказавшись в Колумбии, Пайн оказывается втянутым в смертельный заговор, связанный с оружием и подготовкой партизанской армии.

«Захваченный рейс», 2 сезон

Во втором сезоне «Захваченного рейса» меняется антураж, но не градус угрозы. В первом сезоне переговорщик Сэм Нельсон оказывался в самолёте, захваченном террористами, теперь действие переносится в метро: в поезде заложена бомба, а в опасности — пассажиры под землёй.

Премьера второго сезона назначена на 14 января.

В актёрском составе — Идрис Эльба, Тоби Джонс, Лиза Викари, Кристиана Пауль.

«Рыцарь Семи Королевств»: продолжение саги о Вестеросе

Второй сезон этого спин-оффа «Игры престолов» стартует 18 января.

Сюжет разворачивается примерно за столетие до событий оригинальной саги, и мы увидим дальнейшее развитие истории странствующего рыцаря Дунка и его юного оруженосца Эгга (будущего Эйгона V Таргариена).

Сериал основан на повестях Джорджа Мартина и обещает погрузить нас в менее известные, но не менее захватывающие страницы истории Вестероса.

«Капли бога», 2 сезон

21 января выходит продолжение «Капель бога». В центре сюжета — соперничество Камиллы и Иссэя, которые выясняют семейные тайны и борются за вино наследства. На этот раз им предстоит разгадать новую загадку, связанную с лучшим вином в мире.

«Терапия», 3 сезон

Драматическая комедия о психотерапевте, который отказался от классических методов и стал говорить пациентам то, что думает, возвращается с третьим сезоном 28 января.

Джимми продолжает практику сомнительной, но эффективной прямоты, а его начальник Пол вынужден разбираться уже не только с этикой, но и со своей болезнью Паркинсона.

К касту присоединился Майкл Джей Фокс, который в реальной жизни много лет живёт с этим диагнозом. В ролях — Джейсон Сигел, Харрисон Форд, Криста Миллер, Майкл Джей Фокс.

«Бриджертоны», 4 сезон

29 января нас ждёт четвёртый сезон «Бриджертонов». На этот раз история сосредоточится на Бенедикте Бриджертоне и его загадочной любви, а зрители вновь погрузятся в атмосферу балов, тайных романов и семейных интриг.

Вам будет интересно: Не только ведь «Чужого» и «Хищника» смотреть: 4 фильма с рейтингами выше 7 и идеями, которые переворачивают жанр