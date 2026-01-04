Им прочили славу звезд экрана, а они превратили кино в хобби: что стало с актерами из фильмов про Петрова и Васечкина

Меню
4 января 2026 19:35
Кадр из фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»

На слуху сейчас имя только одного из них.

Владимир Алеников приступил к созданию истории о Петрове и Васечкине, имея за плечами солидный режиссерский опыт. Его творческая биография была неразрывно связана с «Ленфильмом», где он успел освоить разные форматы — от полнометражного кино до юмористических киножурналов.

Накопленный профессиональный багаж позволил ему быстро получить добро на новый детский проект.

Настоящим вызовом стал процесс поиска исполнителей. Кастингу уделили максимальное внимание, просмотрев множество юных актеров. Эта работа принесла плоды — финальный актерский ансамбль отличался удивительной слаженностью.

Кастинг актеров в фильм «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»

Роль Васечкина досталась Егору Дружинину — режиссер был знаком с его отцом. Владимир Алеников позже вспоминал, что хотя пробы и проводились, но при первой же встрече с мальчиком он сразу понял: это именно тот самый герой — обаятельный, с озорными глазками и невероятной энергией.

А Дружинин сам помог найти исполнителя на роль Петрова. Он привел своего приятеля Дмитрия Баркова. Оба прошли пробы и получили роли.

Вместе они участвовали даже в выборе актрисы на роль Маши. У режиссера оставались две претендентки — Настя Уланова и Инга Ильм. Алеников предложил мальчикам самим определить, кто лучше подойдет. Юные актеры единогласно выбрали Ингу, и так сложилось знаменитое трио.

Кадр из фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»

Звезды фильма сейчас

Судьбы актёров, сыгравших главные роли в истории о Петрове и Васечкине, сложились интересно. Егор Дружинин, несмотря на театральное образование, проявил себя прежде всего как хореограф.

Он ставил танцы для известных музыкантов, участвовал в популярных танцевальных шоу в качестве наставника и судьи. В кино появляется эпизодически и только по настроению — например, многие запомнили его в образе антагониста из сериала «Вампиры средней полосы».

Кадр из сериала «Вампиры средней полосы»

Дмитрий Барков выбрал экономическое направление, занимался продюсерской деятельностью, а в конечном счёте полностью переключился на бизнес. Правда, изредка он всё же возникает в камео в некоторых сериалах, будто сделал это хобби.

Кадр из сериала «Великолепная пятёрка»

Инга Ильм окончила Школу-студию МХАТ, играла в Московском художественном театре, какое-то время жила в Соединённых Штатах. Вернувшись в Россию, она служила в театре имени Пушкина и работала на телевидении. В конце 2000-х годов она поступила на исторический факультет МГУ и теперь занимается изучением истории искусства.

Кадр из фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Тодоровский пообещал в новом фильме про Петрова и Васечкина особенную атмосферу.

Фото: Кадр из фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (1983), сериалов «Великолепная пятёрка», «Вампиры средней полосы»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
