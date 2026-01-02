Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Идеально для длинных каникул: 6 скандинавских триллеров, которые сильнее любого хита Netflix — тихо, холодно и очень мрачно

Идеально для длинных каникул: 6 скандинавских триллеров, которые сильнее любого хита Netflix — тихо, холодно и очень мрачно

2 января 2026 13:46
Кадр из сериала «Детектив Вистинг», «Шесть четыре», «Ледяная бездна»

Не успеете оглянуться, как уже финальные титры.

Новогодние каникулы — идеальное время для скандинавских триллеров. Когда за окном темно и холодно, такие сериалы работают особенно точно: медленно, тревожно, с ощущением, что тишина вот-вот треснет.

Мы собрали шесть историй, где снег скрывает не только следы, но и правду.

«Детектив Вистинг» (2019–2021)

Норвежская классика жанра. Молчаливый следователь, заснеженные леса, преступления без спешки и громких эффектов. Здесь зло не кричит — оно прячется рядом, иногда буквально за стеной.

«Мгла» (2024)

Исландский нуар о последнем деле перед пенсией. Холодные фьорды, ледяная вода и героиня, которой уже нечего терять. Сериал держится не на экшене, а на давящей атмосфере и внутреннем надломе.

«Шесть четыре» (2023)

Мини-сериал о пропаже ребенка, где расследование постепенно превращается в семейную трагедию и политическую игру. Сухо, сдержанно, без лишних эмоций — и оттого особенно неприятно.

«Холм псов» (2025)

Польский триллер о возвращении в город, из которого лучше было не уезжать. Прошлое здесь не отпускает, а насилие — не случайность, а система.

«Ледяная бездна» (2021)

Финская история о странных утоплениях и подозрениях внутри полицейского участка. Сюжет петляет до последнего, а холод ощущается почти физически.

«Оттепель» (2022)

Еще одна Польша — жесткая, социальная, без надежды на простой финал. Труп подо льдом, пропавший младенец и правда, которая ломает всех участников расследования.

Эти сериалы не для фона. Они требуют тишины, внимания и готовности смотреть в темноту чуть дольше обычного. Зато после них обычные детективы кажутся слишком теплыми.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 малоизвестных сериала в духе «Фишера» и «Настоящего детектива».

Фото: Кадр из сериала «Детектив Вистинг», «Шесть четыре», «Ледяная бездна»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
5 сюжетных дыр в голливудских фильмах, которые невозможно развидеть: чего только стоит «Матрица», где друзей предают во сне 5 сюжетных дыр в голливудских фильмах, которые невозможно развидеть: чего только стоит «Матрица», где друзей предают во сне Читать дальше 2 января 2026
Хотите настоящего нуара? Эти 7 российских сериалов держат в напряжении лучше скандинавских — веет холодом сильнее, чем от «Моста» Хотите настоящего нуара? Эти 7 российских сериалов держат в напряжении лучше скандинавских — веет холодом сильнее, чем от «Моста» Читать дальше 2 января 2026
Как давно мы этого ждали — 8 сериалов, которые выйдут в январе с новыми сезонами: от «Рыцаря Семи Королевств» до «Больницы Питт» Как давно мы этого ждали — 8 сериалов, которые выйдут в январе с новыми сезонами: от «Рыцаря Семи Королевств» до «Больницы Питт» Читать дальше 1 января 2026
Комедии 2025 года, которые смотрятся легко и не утомляют: №5 с Шакуровым и Курковой — это же русская версия «Стажера» Комедии 2025 года, которые смотрятся легко и не утомляют: №5 с Шакуровым и Курковой — это же русская версия «Стажера» Читать дальше 30 декабря 2025
Нравится «Эмили в Париже»? Как досмотрите – включайте любую из этих 4 дорам Нравится «Эмили в Париже»? Как досмотрите – включайте любую из этих 4 дорам Читать дальше 29 декабря 2025
5 мощных рождественских боевиков: включайте, если уже устали от «сладких» мелодрам и комедий 5 мощных рождественских боевиков: включайте, если уже устали от «сладких» мелодрам и комедий Читать дальше 29 декабря 2025
5 лучших мотивирующих фильмов: «Легенда №17» и не только помогут начать 2026 год с чистого листа 5 лучших мотивирующих фильмов: «Легенда №17» и не только помогут начать 2026 год с чистого листа Читать дальше 29 декабря 2025
3 мини-сериала, которые успеете посмотреть за январские праздники: а вот один сезон или все целиком — зависит только от вас 3 мини-сериала, которые успеете посмотреть за январские праздники: а вот один сезон или все целиком — зависит только от вас Читать дальше 29 декабря 2025
Короткометражки про Новый год: шедевры не дольше 30 минут для тех, у кого нет времени на полный метр Короткометражки про Новый год: шедевры не дольше 30 минут для тех, у кого нет времени на полный метр Читать дальше 29 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше