Финал заставил бы рыдать самого Макклейна: чем «Крепкий орешек» отличается от книги, по которой был снят

Картина «Крепкий орешек», вышедшая в прокат в 1988 году, не только принесла Брюсу Уиллису статус международной звезды, но и оказала существенное влияние на развитие жанра экшн-кинематографа. Фильм приобрел статус классики, установив новые стандарты для последующих боевиков.

Сюжет представляет историю Джона Макклейна — сотрудника нью-йоркской полиции, оказавшегося в центре террористического захвата лос-анджелесского небоскреба. Герой вынужден в одиночку противостоять группе боевиков под руководством харизматичного Ханса Грубера, удерживающих в заложниках его супругу и других посетителей здания.

Уникальное сочетание динамичных сцен, напряжения и чёрного юмора обеспечило проекту коммерческий успех и признание критиков. Картина породила целое направление в рамках жанра, когда один герой противостоит большому количеству врагов в ограниченном пространстве.

А ведь многие зрители не знают, что на самом деле «Крепкий орешек» снят по книге. И заканчивается она совсем по-другому.

На чем основан фильм «Крепкий орешек»

Литературной основой для знаменитого боевика послужил роман Родерика Торпа «Ничто не вечно», опубликованный в 1979 году. Данное произведение, в свою очередь, являлось продолжением более раннего романа «Детектив». Эта книга уже была адаптирована для кино с участием Фрэнка Синатры в центральной роли.

Согласно контрактным обязательствам, студия должна была в первую очередь предложить роль в сиквеле именно Синатре, но в итоге образ достался Уиллису.

В литературном оригинале книги «Ничто не вечно» главный герой предстает в образе Джо Лиланда — пенсионера, отошедшего от дел, а сюжет разворачивается через значительный временной промежуток после событий «Детектива». Однако изменения коснулись не только характеристик центрального персонажа, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Различия в книге и фильме

Исходная ситуация в романе сохраняет общие черты с фильмом — бывший полицейский оказывается в захваченном террористами небоскрёбе. Но в книге Джо Лиланд представлен как человек преклонного возраста, прибывший на встречу с взрослой дочерью, которая работает в данном здании.

В литературной версии Антон Грубер предстаёт как «политический террорист», целью которого являются компрометирующие документы корпорации. В кино акцент сместили только на криминальную составляющую.

Самое большое отличие кроется в финале. Если в кино Джон Макклейн всех победил, то в книге Джо Лиланд вынужден смотреть, как его дочь падает вместе с Грубером с небоскреба. Остается только радоваться, что в «Крепком орешке» такого мрачного финала удалось избежать.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 боевика из «золотой эпохи» Брюса Уиллиса, которые многие могли пропустить.