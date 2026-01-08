Фильм знает вся страна, а эту сцену не видел никто: исчезнувший эпизод «Любви и голубей» — смотрим сон Кузякина вместе

А зря убрали. Этот отрывок прекрасно бы дополнил киноленту.

В советском кино есть сцены, которые остались только в памяти актёров — не в плёнке, не в архивах. Так случилось и с фильмом «Любовь и голуби».

Там вырезали немало эпизодов, а восстановить их теперь невозможно: оригинальные материалы уничтожены. Но одна история, рассказанная Александром Михайловым, до сих пор живёт как миф — «Сон Кузякина».

Сон, которого не увидели

По воспоминаниям актёра, Василий встречает дочку, замечает у неё журнал с мужчиной на обложке — тот пьёт коктейль через трубочку.

— Что это? — спрашивает.

— Спиртной напиток, коктейль называется, — отвечает дочка.

— А где его пьют?

— В баре.

С этого начинается странное желание Кузякина — попробовать коктейль. Он садится в баре с гаванской сигарой, а перед ним танцует Раиса Захаровна. Всё выглядит почти как реклама заграничной жизни.

Вася поворачивает голову — и видит, как за соседними столиками баба Шура, дядя Митя, жена и дети тоже пьют коктейли. Картина становится гротескной, будто сон, в котором вся деревня перепуталась с городом.

Пробуждение

Вася пытается понять, что происходит, — и вдруг чувствует шлепки по щекам. Оборачивается — голубь. Дальше монтаж обрывается: Василий просыпается в квартире Раисы, рядом щенок воет, а он плачет. В следующем кадре стиральная машина трясётся, как живая, а Вася с криком «Ешкин кот!» бросается её удерживать.

Почему сцену вырезали

Эту сцену убрали — возможно, слишком сюрреалистичную для советской комедии о быте. А зря. В «Сне Кузякина» было всё: тоска, юмор, распад реальности и символ голубя — как напоминание, что к дому не всегда ведёт дорога, но почти всегда — пробуждение.

