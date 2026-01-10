Меню
Фанаты взяли дело в свои руки: вот 3 альтернативных концовки «Игры престолов» из Сети — каждая из них лучше, чем финал, который мы получили

10 января 2026 20:04
Кадр из сериала «Игра престолов»

Поклонники попытались исправить работу сценаристов.  

Финальный сезон «Игры престолов» породил среди фанатов больше вопросов, чем ответов. Многим поклонникам показалась слишком поспешной и не до конца раскрытой история Короля Ночи, а некоторые ключевые сюжетные линии завершились так, что оставили ощущение недоговорённости.

Именно это чувство и подтолкнуло фан-сообщество к творческому бунту. Поклонники саги взяли дело в свои руки, начав предлагать альтернативные финалы, которые, по их мнению, были бы более логичными и удовлетворительными. Среди множества идей особенно выделились три версии.

Серсея

Серсея в предпоследнем сезоне получила шанс, который мог всё изменить. Когда Дейенерис и Джон привезли ей неопровержимые доказательства она сделала вид, что поверила в угрозу ходоков и пошлёт свою армию на помощь. Но вместо этого предпочла обман, предав даже Джейме, который в итоге не выдержал её цинизма и уехал на Север.

Такой выбор со стороны всегда расчётливой и хладнокровной королевы выглядел странно. Это был её идеальный шанс заключить временный союз и сохранить власть, но она предпочла худший из путей.

Многие фанаты считают, что было бы куда интереснее, если бы Серсея действительно согласилась. Тогда мы увидели бы, как заклятые враги объединяются перед лицом абсолютного зла, терпят поражения и лишь ценой невероятных усилий и жертв одолевают Короля Ночи.

На тот момент Серсея ещё не была законченным монстром — скорее, матерью, потерявшей всех детей и цепляющейся за власть как за последний смысл. У неё был реальный шанс на искупление и даже на проблеск человечности. Однако создатели сериала решили иначе.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Дейенерис и Санса

В конце съёмок последнего сезона в Сеть просочился интригующий кадр — пылающий Винтерфелл. Тогда многие фанаты решили, что это дело «рук» (или, точнее, пламени) Дейенерис. Однако в финальной версии сериала ничего подобного мы не увидели.

Это несоответствие породило среди поклонников альтернативную версию финала. По их задумке, Дейенерис, уже захватившая Королевскую Гавань, должна была отправиться на Север, чтобы потребовать от Сансы и северян окончательного покорения.

Получив гордый отказ, она, ослеплённая гневом и ощущением предательства, могла бы приказать Дрогону спалить Винтерфелл вместе со всеми, кто внутри. Такой поступок стал бы точкой невозврата, после которой даже верный Джон Сноу увидел бы в ней не просто тирана, а настоящего монстра.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Джон Сноу

На протяжении всей саги зрителям настойчиво намекали на легенду об Обещанном принце, Азор Ахае — герое, которому суждено в решающий момент поднять пылающий меч и сразить тьму. Казалось, все ключевые детали пророчества сходятся на Джоне Сноу, делая его главным кандидатом на эту роль. Но в итоге сериал не просто проигнорировал эту линию — он вообще отказался от явного появления того самого спасителя.

Этот творческий пробел фанаты решили исправить сами, создавая альтернативные сценарии. По их версии, в самый отчаянный момент битвы, Джон Сноу наконец обретал легендарный пылающий клинок и вступал в дуэль с Королём Ночи. Именно такой финал, как отмечает автор Дзен-канала «World of Cinema», выглядел бы логичным завершением его многолетнего пути.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Ранее портал «Киноафиша» писал точную дату премьеры спин-оффа «Рыцарь Семи Королевств».

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
