«Ёлок» уже 13: как правильно смотреть по порядку самую известную новогоднюю франшизу

Киноальманах «Ёлки» давно превратился в настоящий новогодний ритуал для зрителей. Дебютная картина, появившаяся на экранах ещё в 2010 году, сформулировала главную философию всей серии: идею «круговорота добра», соединяющего совершенно непохожих друг на друга людей.

Изначальный формат, ставший визитной карточкой франшизы, представлял собой антологию из разрозненных сюжетных линий. Истории, казалось бы, не связанных между собой героев, к финалу переплетались в единое повествование, показывая, как случайное доброе дело может запустить цепь неожиданных событий.

Эта успешная формула была сохранена во всех последующих частях. На сегодняшний день вселенная «Ёлок» разрослась до 13 и картин. Из-за такого обилия проектов некоторые зрители начали путаться в хронологии.

Хронологический порядок

Чтобы разобраться в хитросплетениях сюжетных линий франшизы, стоит начать с истоков — фильма «Ёлки 1914». Действие этой картины переносит зрителей в атмосферу предреволюционной России, где герои с трепетом ожидают рождественского чуда.

Следующим этапом становится оригинальная лента 2010 года, знакомящая с историей калининградской школьницы Вали. Её сюжет продолжается в сиквеле, вышедшем двумя годами позже.

Концепция «бумеранга добра» получает развитие в третьей части 2013 года, где переплетаются судьбы новых героев. Далее во франшизе стоит спин-офф «Ёлки лохматые», предлагающий взглянуть на праздничную суету глазами четвероногих питомцев.

Следующая последовательность соответствует порядку премьер: за пятой частью следуют «Ёлки новые» и «Ёлки последние». После этого предполагаемого финала серия продолжилась дополнительными картинами — с 8-й по 11-ю.

«Елки 12»

Новогодней премьерой этого года стали «Елки 12». Они же и являются последней частью по порядку франшизы.

В центре сюжета — девятилетний Ваня из Кирова, который случайно узнаёт о готовящемся разводе родителей.

В отчаянии мальчик решает отправиться в Великий Устюг, чтобы лично обратиться к Деду Морозу с единственной просьбой — спасти свою семью от распада. Его путешествие наполнено неожиданными встречами и испытаниями, в то время как охваченные тревогой родители бросаются на поиски. Героям предстоит найти сына и переосмыслить свои отношения до того, как часы пробьют полночь.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 чудесных новогодних мелодрам.