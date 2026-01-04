«Доктор Хаус» по-русски: почему «Добрый доктор» со Стояновым может стать самой шумной новогодней комедией 2026 года

Премьера 8 января, так что на этот день ничего не планируйте.

Начинать разговор о фильме «Добрый доктор» иначе как с фразы «наш ответ доктору Хаусу» просто невозможно. Всё-таки редкий российский проект решается так нагло и весело отправить врача-мизантропа в чистое безумие новогодних вызовов.

Но здесь интрига в другом: вместо блестящего диагноста перед зрителем оказывается Олег Мандрыгин — врач со скверным характером и одной спиной на двоих с судьбой, а рядом с ним случайно появляется человек, который точно не должен был попадать внутрь медицинской системы: курьер Дима. Именно в этой хрупкой паре и рождается тот самый русский хаос, от которого не оторваться.

Сюжет и тон

«Добрый доктор» использует самый удачный день для катастрофы — 1 января. В больницах тишина, в городе туман из салатов и гирлянд, и только Мандрыгин, ворчащий и уставший, выезжает на вызовы.

И тут — встреча с Димой: самокат, столкновение, боль в спине, и всё. Паре предстоит провернуть невозможное — чтобы врач не потерял работу, курьеру предстоит выдать себя за настоящего доктора.

Дима готов? Конечно нет. Но есть один пикантный момент: незаконное медицинское образование. И вот он уже заходит в квартиры, слушает жалобы, делает вид, что знает, куда приложить стетоскоп, и периодически спрашивает у вселенной — «что я здесь делаю?».

Актёры и размах комедии

Юрий Стоянов в роли Мандрыгина изображает такую степень усталой жёсткости, что веришь каждому его «отстаньте». Виктор Хориняк — идеальный антипод: очаровательный хаос, искренний страх, попытки казаться профессионалом, когда максимум опыта — доставка роллов на район.

Сценарий придумал Илья Куликов, и это чувствуется: смесь «Доктора Хауса», «Плохого Санты» и фирменного русского абсурда превращает фильм в редкую новогоднюю комедию, где смех возникает не из-за ёлок и оливье, а из-за людей, которые внезапно оказались теми, кем им быть не положено.

Почему стоит ждать

Именно потому, что «Добрый доктор» — это не про медицину, а про то, как один человек вынужден довериться другому в самый неподходящий момент. И, как это часто бывает в комедиях, именно это спасает обоих.

Фильм выходит 8 января, и, кажется, станет тем самым антидепрессантом после длинных каникул, который мы все заслужили.

