Дочь исчезла, отец идет по следу: детективный сериал от Netflix, который точно стоит включить в январе — 8 эпизодов проглотятся за пару вечеров

История семейной драмы, которая стремительно превращается в охоту за правдой.

Показ британского детективного триллера «Убегай» стартует 1 января — и сериал сразу привлекает вниманием жесткой завязкой.

Создатели экранизировали роман Харлана Кобена, мастера быстрой интриги и бытового ужаса, который подкрадывается незаметно. Новый год начинается с расследования, где на кону не просто судьбы героев — а хрупкое доверие внутри семьи.

О чём история

Саймон — успешный финансист, отец троих детей и человек, уверенный, что держит жизнь под контролем. Но всё рушится, когда старшая дочь Пейдж уходит из дома и пропадает.

Он находит её в парке — грязную, истощённую, под воздействием наркотиков и среди сомнительной компании. Попытка поговорить приводит к драке, заканчивается трагедией, и Пейдж исчезает снова — уже без следа.

Именно с этого момента начинается детектив: Саймон идёт вглубь криминальной среды, где каждый шаг может оказаться роковым, а правда неприятнее лжи.

Атмосфера Кобена — без мистики, но холодок сильнее, чем в хоррорах

Авторы сохранили ключевое в книгах Кобена — ощущение, что опасность ближе, чем кажется. Здесь нет чудовищ, только люди и их привычка прятать тайны.

Сюжет перемалывает героев быстро и безжалостно: чем дальше Саймон продвигается, тем отчётливее понимает, что идеальная семья была лишь иллюзией. И что, возможно, он знает о дочери меньше всех.

Кто в кадре

В сериале играют Джеймс Несбитт, Рут Джонс, Минни Драйвер и Альфред Энок.

Режиссёры Ишер Сахота и Нимер Рашед отвечают за мрачную эстетику и ритм расследования.

«Убегай» — это восемь серий, каждая из которых подкидывает новую деталь в историю исчезновения. И если в начале кажется, что расследование касается только Пейдж, то вскоре становится ясно: исчезла не только она. Исчезла прежняя жизнь всей семьи.

