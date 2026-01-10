«Безумный Макс: Дорога ярости» на 8 месте, а «Королевская битва» лишь на 11: Тарантино назвал ТОП-20 лучших фильмов XXI века

Когда Квентин Тарантино что-то объявляет «лучшим», индустрия замирает. И вот снова момент истины: режиссёр «Криминального чтива» и «Убить Билла» назвал двадцатку величайших фильмов XXI века — и сделал это с таким личным азартом, что некоторые признания звучат почти как киноконфессионал.
От неприятия — к абсолютной любви
На первое место Тарантино поставил «Чёрный ястреб» Ридли Скотта. И признался честно: когда-то картина ему… не понравилась. Но чем дальше, тем сильнее врезалась в память визуальная мощь и нерв фильма.
Сейчас он видит в «Чёрном ястребе» прямого наследника «Апокалипсиса сегодня» — такой же гипнотический, бесконечно тревожный и почти трёхчасовой адреналиновый кошмар.
Главный мультфильм века — и лучший финал трилогии
На втором месте — «История игрушек 3». Тарантино считает её настолько совершенной, что вообще ничего менять там нельзя. Это идеальный финал, говорит он, лучший в истории кино. Да, не среди мультфильмов — среди ВСЕХ трилогий.
Фильм, из-за которого Тарантино влюбился в Софию Копполу
«Трудности перевода» замыкают тройку. Тарантино признался, что настолько очаровался фильмом… что начал встречаться с Софией Копполой. Он назвал картину «очень тонким девичьим фильмом — в лучшем смысле».
А где «Нефть»?
«Нефть» Пола Томаса Андерсона могла бы быть первой, но один элемент рушит идеал: Пол Дано. По мнению Тарантино, роль требовала «партнёра-титана», а Дано оказался «неинтересным парнем». Идеальной заменой он видит Остина Батлера.
Вот та самая двадцатка — табличкой, как он её и сформулировал:
|
№
|
Фильм
|
1
|
«Черный ястреб»
|
2
|
«История игрушек 3»
|
3
|
«Трудности перевода»
|
4
|
«Дюнкерк»
|
5
|
«Нефть»
|
6
|
«Зодиак»
|
7
|
«Неуправляемый»
|
8
|
«Безумный Макс: Дорога ярости»
|
9
|
«Зомби по имени Шон»
|
10
|
«Полночь в Париже»
|
11
|
«Королевская битва»
|
12
|
«Очень плохие парни»
|
13
|
«Чудаки»
|
14
|
«Школа рока»
|
15
|
«Страсти Христовы»
|
16
|
«Изгнанные дьяволом»
|
17
|
«Шоколад»
|
18
|
«Человек, который изменил всё»
|
19
|
«Лихорадка»
|
20
|
«Вестсайдская история»
Получилась подборка, где голливудские блокбастеры стоят рядом с британской сатирой, а авторское кино — с поп-франшизами. Чистый Тарантино: непредсказуемый, прямолинейный и абсолютно честный.
