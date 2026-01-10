«Безумный Макс: Дорога ярости» на 8 месте, а «Королевская битва» лишь на 11: Тарантино назвал ТОП-20 лучших фильмов XXI века

Если не знаете, что глянуть на каникулах, то просто открывайте список и идите по порядку.

Когда Квентин Тарантино что-то объявляет «лучшим», индустрия замирает. И вот снова момент истины: режиссёр «Криминального чтива» и «Убить Билла» назвал двадцатку величайших фильмов XXI века — и сделал это с таким личным азартом, что некоторые признания звучат почти как киноконфессионал.

От неприятия — к абсолютной любви

На первое место Тарантино поставил «Чёрный ястреб» Ридли Скотта. И признался честно: когда-то картина ему… не понравилась. Но чем дальше, тем сильнее врезалась в память визуальная мощь и нерв фильма.

Сейчас он видит в «Чёрном ястребе» прямого наследника «Апокалипсиса сегодня» — такой же гипнотический, бесконечно тревожный и почти трёхчасовой адреналиновый кошмар.

Главный мультфильм века — и лучший финал трилогии

На втором месте — «История игрушек 3». Тарантино считает её настолько совершенной, что вообще ничего менять там нельзя. Это идеальный финал, говорит он, лучший в истории кино. Да, не среди мультфильмов — среди ВСЕХ трилогий.

Фильм, из-за которого Тарантино влюбился в Софию Копполу

«Трудности перевода» замыкают тройку. Тарантино признался, что настолько очаровался фильмом… что начал встречаться с Софией Копполой. Он назвал картину «очень тонким девичьим фильмом — в лучшем смысле».

А где «Нефть»?

«Нефть» Пола Томаса Андерсона могла бы быть первой, но один элемент рушит идеал: Пол Дано. По мнению Тарантино, роль требовала «партнёра-титана», а Дано оказался «неинтересным парнем». Идеальной заменой он видит Остина Батлера.

Вот та самая двадцатка — табличкой, как он её и сформулировал:

№ Фильм 1 «Черный ястреб» 2 «История игрушек 3» 3 «Трудности перевода» 4 «Дюнкерк» 5 «Нефть» 6 «Зодиак» 7 «Неуправляемый» 8 «Безумный Макс: Дорога ярости» 9 «Зомби по имени Шон» 10 «Полночь в Париже» 11 «Королевская битва» 12 «Очень плохие парни» 13 «Чудаки» 14 «Школа рока» 15 «Страсти Христовы» 16 «Изгнанные дьяволом» 17 «Шоколад» 18 «Человек, который изменил всё» 19 «Лихорадка» 20 «Вестсайдская история»

Получилась подборка, где голливудские блокбастеры стоят рядом с британской сатирой, а авторское кино — с поп-франшизами. Чистый Тарантино: непредсказуемый, прямолинейный и абсолютно честный.

