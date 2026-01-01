Меню
Киноафиша Статьи «Ай лайк ту мувет-мувет» — и билеты в кино в январе 2026: «Мадагаскар» отмечает 20 лет возвращением на большой экран

1 января 2026 14:44
Кадр из фильма «Мадагаскар»

Когда именно покупать билеты?

Кажется, что «Мадагаскар» и не уходил из жизни зрителя. Фразы знают наизусть, пингвины давно живут отдельной мемной жизнью, а «Я хочу двигать телом» всё ещё работает безотказно.

И вот появились новости: мультфильм «Мадагаскар» снова возвращается в кино — уже официально.

Что стало известно о повторном прокате

Universal Pictures объявила о перевыпуске мультфильма в честь 20-летия. Повторные показы стартуют 16 января 2026 года в кинотеатрах Северной Америки и нескольких других стран. Это не ремастер и не продолжение. Это тот самый «Мадагаскар», каким его полюбили в 2005 году.

Почему именно сейчас

Двадцать лет — солидный возраст даже для анимации. «Мадагаскар» вышел в 2005-м, мгновенно стал хитом и собрал в мировом прокате около 540 миллионов долларов. Для DreamWorks это была точка опоры и начало большой франшизы. Потом были сиквелы, спин-оффы и культовый статус.

Официального проката в России пока не заявлено. Но индустрия давно живёт по своим правилам. Скорее всего, мультфильм доберётся до зрителей через так называемые теневые показы — без громких анонсов, но с полными залами. Так уже было не раз. И публика охотно идёт.

Кадр из фильма «Мадагаскар»

Почему это всё ещё работает

История проста и потому вечна. Алекс, Марти, Мелман и Глория бегут из зоопарка и оказываются в мире, где привычные правила не действуют. Свобода, страх, дружба и внезапное взросление. Всё это смешно, громко и удивительно точно даже спустя два десятилетия.

Немного про эффект возвращения

Такие показы — не просто ностальгия. Это редкий случай, когда мультфильм одинаково цепляет и тех, кто смотрел его в детстве, и тех, кто приведёт в зал своих детей. И каждый найдёт в нём что-то своё.

Екатерина Адамова
