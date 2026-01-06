Меню
Киноафиша Статьи 5 кадров из советских фильмов, которые сейчас стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел сами хиты

5 кадров из советских фильмов, которые сейчас стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел сами хиты

6 января 2026 18:37
Кадры из фильмов «Собачье сердце», «Бриллиантовая рука», «Кин-дза-дза!»

Эти картинки обожает молодежь.

Советское кино оставило огромный культурный пласт. Многие картины той эпохи обрели поистине культовый статус.

Они подарили зрителям бессчетное количество ярких и запоминающихся сцен. Образы, фразы и моменты из этих фильмов прочно вошли в народный фольклор.

Со временем эти кадры получили новую жизнь. Они трансформировались в интернет-мемы. Теперь они живут своей собственной жизнью в социальных сетях и онлайн-общении.

«Собачье сердце»

Экранизация Владимира Бортко считается образцовой. Режиссер не только сохранил дух повести Булгакова, но и нашел идеальных исполнителей. Настоящим открытием стал малоизвестный тогда Владимир Толоконников в роли Шарикова.

Его герой с абсолютно невозмутимым видом изрекает абсурдные идеи. Профессор Преображенский в исполнении Евгения Евстигнеева может лишь схватиться за голову.

Сегодня эти выразительные кадры стали универсальным способом передачи эмоций. Они идеально иллюстрируют момент столкновения со странными и нелогичными утверждениями.

Кадр из фильма «Собачье сердце»

«Морозко»

Сказка «Морозко» стала настоящей классикой семейного просмотра. Ее особенно приятно пересматривать в новогодние праздники.

История о доброй Настеньке и капризной Марфуше несет вечные ценности — важность искренности, взаимопомощи и душевной щедрости.

Эта картина подарила зрителям два запоминающихся образа. Сначала популярность обрела фраза «Тепло ли тебе, девица?», породившая множество шутливых ответов.

Позже внимание привлек другой кадр — Марфуши с чрезмерно ярким макияжем. Этот образ идеально передает ситуацию, когда кто-то перестарался с подготовкой к важному событию.

Кадр из фильма «Морозко»

«Бриллиантовая рука»

Культовая комедия «Бриллиантовая рука» подарила зрителям множество запоминающихся сцен. Один из таких диалогов между героем Никулина и таксистом стал источником для бесчисленных мемов. Особую выразительность ему придает комичная неуверенность персонажа в собственных словах.

В повседневном общении этот образ идеально передает ощущение полного провала. Он прекрасно иллюстрирует неудачное свидание или неловкую ситуацию с начальством.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

«Иван Васильевич меняет профессию»

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» создан по пьесе Михаила Булгакова. Леонид Гайдай обогатил оригинальный сюжет фирменными комедийными приемами, усилив зрелищность и юмористический эффект.

Особенной популярностью пользуется эпизод с прослушиванием песен Высоцкого. Яркая реакция царя на поэтические тексты со временем превратилась в универсальный интернет-мем.

Этот образ идеально передает ироничное отношение к якобы серьезным высказываниям. Он также отлично выражает преувеличенное недовольство ситуацией.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

«Кин-дза-дза!»

«Кин-дза-дза!» и сегодня сохраняет статус уникального явления. Эта картина объединила элементы постапокалиптики, социальной сатиры и абсурдного юмора. Практически каждый зритель знаком со знаменитым приветствием «Ку».

Оно продолжает оставаться самым узнаваемым элементом. Его часто используют как шутливое приветствие для подчеркивания мнимой значимости момента или собеседника.

Кадр из фильма «Кин-дза-дза!»

Ранее портал «Киноафиша» писал, как советский «Остров сокровищ» взорвал YouTube спустя 37 лет.

Фото: Кадры из фильмов «Собачье сердце» (1988), «Бриллиантовая рука» (1968), «Морозко» (1964), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Кин-дза-дза!» (1986)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
