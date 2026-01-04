Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 5 фильмов 90-х про роботов, на которых выросла целая эпоха — от «Терминатора» до хитов, которые вы забыли

5 фильмов 90-х про роботов, на которых выросла целая эпоха — от «Терминатора» до хитов, которые вы забыли

4 января 2026 09:25
Кадры из фильмов «Двухсотлетний человек», «Крикуны», «Железо»

Кино из эпохи видеосалонов, которое в наше время иногда выглядит пророчески.

Фантастика 90-х — это особый мир. Видеокассеты, полуживые видеосалоны, постеры с хромированными киборгами и ощущение, что технологии вот-вот вырвутся наружу.

Сегодня, когда ИИ пишет музыку и спорит с людьми, многие фильмы той эпохи смотрятся как удивительно точные прогнозы. Ниже — подборка пяти картин, в которых роботы стали не просто частью сюжета, а взглядом в будущее.

«Терминатор 2: Судный день» (1991)

Классика, которую сложно обойти стороной. «Терминатор 2» показал мир, где машины эволюционируют быстрее человека — и не всегда в нашу пользу.

Новый враг, Т-1000, стал первым большим «экранным» примером самообучающегося искусственного интеллекта, меняющего облик как данные в цифровом мире.

Фильм до сих пор держится в топе зрительских списков: IMDb — 8.60. Его влияние легко увидеть в современной робототехнике — от бионических материалов до концепции автономных систем.

«Двухсотлетний человек» (1999)

Здесь робот предстает не как оружие, а как собеседник, способный к саморазвитию. История Андрю — пример того, как машина может осваивать человеческое поведение, формировать характер, выстраивать связи и стремиться к субъектности.

По сути, фильм поднимает вопросы, которые мы обсуждаем и сегодня: что делает нас людьми, и куда приведёт стремительное развитие ИИ? Оценка IMDb — 6.90.

«Короткое замыкание» (1986)

История робота по имени Джонни 5 стала одной из первых попыток показать, что машина может не просто работать, а искать смыслы — и делать выбор.

Главный герой, по сути, проходит путь «становления личностью»: учится понимать эмоции, вступает в диалог с человеком, осваивает юмор. Даже сегодня фильм ощущается неожиданно свежим. IMDb — 6.60.

«Короткое замыкание»

«Крикуны» (1995)

Фильм по рассказу Филипа Дика, и это многое объясняет. Здесь роботы — не привычные громоздкие механизмы, а автономные, развивающиеся структуры, способные самоусовершенствоваться, эволюционировать и становиться опаснее с каждой минутой.

По сути, «Крикуны» одними из первых показали идею машин, которые создают себе потомков без участия человека. IMDb — 6.30.

«Железо» (1990)

Одна из самых мрачных картин подборки. Из груды металла, принесенной для арт-объекта, собирается автономный убийца — и мир мгновенно сталкивается с неконтролируемой машиной.

Фильм снят как индустриальный кошмар о том, что прошлое не умирает, а возвращается в цифровой форме.

Его тема — автономность, побочный эффект технологий, и то, как легко мы можем недооценить последствия собственных изобретений. IMDb — 6.00.

Также прочитайте: Сцена, которой стыдятся фанаты: в фильме «Салют-7» американскую ошибку приписали советским космонавтам

Фото: Кадры из фильмов «Двухсотлетний человек», «Крикуны», «Железо», «Короткое замыкание», «Терминатор»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вы слышали это тиканье? Что на самом деле означает странный звук в «Интерстелларе» — мурашки по коже от осознания Вы слышали это тиканье? Что на самом деле означает странный звук в «Интерстелларе» — мурашки по коже от осознания Читать дальше 1 января 2026
4 часа 41 минута перед экраном: Тарантино считает, что «Убить Билла» надо смотреть только так 4 часа 41 минута перед экраном: Тарантино считает, что «Убить Билла» надо смотреть только так Читать дальше 6 января 2026
Почему Шрек зеленый, а не синий или, скажем, фиолетовый? Разбираем все версии от фанатов и создателей — от болотной мимикрии до скрытого символизма Почему Шрек зеленый, а не синий или, скажем, фиолетовый? Разбираем все версии от фанатов и создателей — от болотной мимикрии до скрытого символизма Читать дальше 6 января 2026
В книге все куда мрачнее: что вырезали из «Зеленой мили» Фрэнка Дарабонта, а что так и осталось на страницах романа Кинга В книге все куда мрачнее: что вырезали из «Зеленой мили» Фрэнка Дарабонта, а что так и осталось на страницах романа Кинга Читать дальше 6 января 2026
В СССР умели снимать не только хиханьки да хаханьки: 3 советских триллера, от которых захватывает дух не хуже, чем от хитов Голливуда В СССР умели снимать не только хиханьки да хаханьки: 3 советских триллера, от которых захватывает дух не хуже, чем от хитов Голливуда Читать дальше 6 января 2026
Современные вилки и яблоки «гренни смит» из супермаркета: пиры в «Великолепном веке» — это просто сборник ляпов Современные вилки и яблоки «гренни смит» из супермаркета: пиры в «Великолепном веке» — это просто сборник ляпов Читать дальше 6 января 2026
«Лепота!» — это царь про топ-5 мест, где снимали легендарную комедию Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» «Лепота!» — это царь про топ-5 мест, где снимали легендарную комедию Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» Читать дальше 6 января 2026
Пока все смотрят «Иронию судьбы» и «Елки», а вам нужно что пожестче: 8 крутых сериалов про зомби для зимних каникул Пока все смотрят «Иронию судьбы» и «Елки», а вам нужно что пожестче: 8 крутых сериалов про зомби для зимних каникул Читать дальше 5 января 2026
Шесть жизней — одна душа? Разбираем главный вопрос «Облачного атласа» Шесть жизней — одна душа? Разбираем главный вопрос «Облачного атласа» Читать дальше 5 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше