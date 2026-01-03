3 ошибки Серсеи, которые стоили ей трона: а ведь она могла переписать историю Вестероса

Равных ей по силе почти не было.

Серсея в «Игре престолов» — это, без сомнений, главный злодей всей саги. Хотя в книгах Джорджа Мартина всё не так однозначно, в сериале она — чистый антагонист, который противостоит и честному Джону Сноу, и Дейенерис, и даже своему брату Тириону.

Что интересно, до самого финала у неё были все шансы победить. Она мастерски играла в престолы, устраняя врагов одного за другим, и была близка к тому, чтобы заполучить абсолютную власть над Семью Королевствами.

Но вместо триумфа её ждал крах — потеря всего и смерть под руинами Красного замка. Как же так вышло, что та, кто всегда была на шаг впереди, в итоге проиграла? На это есть несколько причин и ее ошибок.

Джоффри

Джоффри вырос капризным и безжалостным, а его мать только потакала этим ужасным чертам. В итоге, едва став королём в юном возрасте и почувствовав вкус неограниченной власти, он быстро переплюнул в жестокости даже её саму.

Серсея, при всей своей импульсивности, всё же обладала инстинктом самосохранения — она никогда не рискнула бы казнить лорда Эддарда Старка у всех на глазах. А вот Джоффри — запросто, чем не на шутку напугал собственную мать, которая в тот момент оказалась бессильна его остановить.

Каскад войн, восстаний и мести, обрушившихся на Королевскую Гавань, начался именно с казни Неда. Кто знает, как повернулась бы история, останься лорд Старк в живых.

Семья

Здоровая подозрительность — неплохая черта для того, кто сидит на троне. Но в ней, как и во всём, важна мера. Иногда правителю просто необходимо довериться тем, кто рядом — советникам или даже семье. А вот у Серсеи с этим были огромные проблемы.

Став королевой, она регулярно игнорировала своего отца, Тайвина, а потом и дядю Кивана, хотя их советы почти всегда были мудрыми и дальновидными.

Но самый яркий пример — её брат Тирион. Если бы Серсея смогла пересилить свою слепую ненависть к нему и сделать его своим союзником, история могла сложиться совершенно иначе.

Жестокость

Властителю, конечно, нужна твёрдость и даже жёсткость — без этого не удержать трон. Но в политике важна золотая середина. Серсея так и не поняла этой мудрости, уверенная, что любая цель достигается только силой и устрашением.

Когда в её руки попала Миссандея, верная подруга Дейенерис, Серсея выбрала самое жестокое — публичную казнь на глазах у Матери Драконов. Она не учла, что для Дени это станет последней, переполнившей чашу каплей.

В итоге Дейенерис, и без того на грани, окончательно сорвалась в безумие, продолжив разрушать город даже после того, как солдаты Ланистеров сложили оружие. Именно эта необдуманная жестокость, лишённая хоть капли стратегии, в конечном счёте и привела Серсею к гибели под обломками её же крепости, как отмечает автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

