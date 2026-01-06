«28 лет спустя», новая «Мумия» и оборотни Эггерса: какие хорроры будут пугать нас в 2026 году — список жуткий

2026-й выглядит так, будто жанр хоррора решил напомнить о себе всерьез и надолго. Возвращаются культовые франшизы, выходят продолжения, о которых говорили годами, и параллельно поднимают голову авторские проекты — более камерные, злые и атмосферные.
В итоге год обещает быть плотным: от массового ужаса до тихого, липкого страха, который догоняет уже после титров.
Большие франшизы возвращаются
Главный тренд очевиден — знакомые названия снова в строю. Причем не формально, а с амбициями. «Сайлент Хилл» идет по пути второй игры, «28 лет спустя» расширяет вселенную, «Крик 7» пережил производственный шторм и все же добрался до финиша, а «Обитель зла» доверили режиссеру, который умеет ломать ожидания.
В этой волне ностальгии есть и риск, и интерес: зрители хотят не копий, а свежего взгляда. И именно от режиссеров здесь зависит почти все.
|
Фильм
|
Почему ждут
|
«28 лет спустя: Храм костей»
|
Новая команда героев и возвращение Киллиана Мерфи
|
«Возвращение в Сайлент Хилл»
|
Экранизация Silent Hill 2 и камбэк Кристофа Гана
|
«Крик 7»
|
Возвращение Сидни Прескотт после всех скандалов
|
«Обитель зла»
|
Полный перезапуск с неожиданной точкой входа
Камерный ужас и авторский подход
На фоне громких названий особенно выделяются проекты, которые делают ставку не на масштаб, а на атмосферу. Здесь и «Примат» с безумной вечеринкой, и «Хокум» от ирландского мастера тревоги, и новая «Мумия» от режиссера «Зловещих мертвецов».
Такие фильмы редко становятся хитами проката, но именно они формируют репутацию года — те самые хорроры, о которых будут шептаться и советовать друг другу.
|
Фильм
|
Что в нем пугает
|
«Примат»
|
Животный ужас без выхода наружу
|
«Хокум»
|
Медленный фольклорный кошмар
|
«Мумия»
|
Классика, переосмысленная жестко и мрачно
|
«Оборотень»
|
Средневековый страх от Роберта Эггерса
Что в итоге
2026 год выглядит как редкий случай, когда хоррор одновременно работает на массового зрителя и не забывает про тех, кто ищет в жанре не аттракцион, а настоящее напряжение. И судя по списку премьер, бояться в кино придется часто — и с удовольствием, пишет автр Дзен-канала «Кибер на Спортсе».
