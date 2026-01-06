Меню
«28 лет спустя», новая «Мумия» и оборотни Эггерса: какие хорроры будут пугать нас в 2026 году — список жуткий

6 января 2026 20:04
Кадр из фильма «28 лет спустя: Храм костей»

От культовых серий до темных экспериментов.

2026-й выглядит так, будто жанр хоррора решил напомнить о себе всерьез и надолго. Возвращаются культовые франшизы, выходят продолжения, о которых говорили годами, и параллельно поднимают голову авторские проекты — более камерные, злые и атмосферные.

В итоге год обещает быть плотным: от массового ужаса до тихого, липкого страха, который догоняет уже после титров.

Большие франшизы возвращаются

Главный тренд очевиден — знакомые названия снова в строю. Причем не формально, а с амбициями. «Сайлент Хилл» идет по пути второй игры, «28 лет спустя» расширяет вселенную, «Крик 7» пережил производственный шторм и все же добрался до финиша, а «Обитель зла» доверили режиссеру, который умеет ломать ожидания.

В этой волне ностальгии есть и риск, и интерес: зрители хотят не копий, а свежего взгляда. И именно от режиссеров здесь зависит почти все.

Фильм

Почему ждут

«28 лет спустя: Храм костей»

Новая команда героев и возвращение Киллиана Мерфи

«Возвращение в Сайлент Хилл»

Экранизация Silent Hill 2 и камбэк Кристофа Гана

«Крик 7»

Возвращение Сидни Прескотт после всех скандалов

«Обитель зла»

Полный перезапуск с неожиданной точкой входа

Камерный ужас и авторский подход

На фоне громких названий особенно выделяются проекты, которые делают ставку не на масштаб, а на атмосферу. Здесь и «Примат» с безумной вечеринкой, и «Хокум» от ирландского мастера тревоги, и новая «Мумия» от режиссера «Зловещих мертвецов».

Такие фильмы редко становятся хитами проката, но именно они формируют репутацию года — те самые хорроры, о которых будут шептаться и советовать друг другу.

Фильм

Что в нем пугает

«Примат»

Животный ужас без выхода наружу

«Хокум»

Медленный фольклорный кошмар

«Мумия»

Классика, переосмысленная жестко и мрачно

«Оборотень»

Средневековый страх от Роберта Эггерса

Что в итоге

2026 год выглядит как редкий случай, когда хоррор одновременно работает на массового зрителя и не забывает про тех, кто ищет в жанре не аттракцион, а настоящее напряжение. И судя по списку премьер, бояться в кино придется часто — и с удовольствием, пишет автр Дзен-канала «Кибер на Спортсе».

Ранее мы писали: «Это что, портал в 2013?!»: много крови, много мата, много наготы — посмотрела «Спартак: Дом Ашура» и хочу еще одну серию.

Фото: Кадр из фильма «28 лет спустя: Храм костей»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
