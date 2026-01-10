20 млн за несколько дней и 82% свежести на RT: эта комедия стала главным хитом Netflix — подходит для январских выходных 100%

Меню
10 января 2026 09:25
Кадр из фильма «Бабули»

Вы будете улыбаться весь фильм.

20 миллионов просмотров за несколько дней после премьеры — редкий результат даже для Netflix. А если на новогодних каникулах начинается привычный марафон «что бы включить за ужином», то у сервиса появился очень удачный вариант.

Комедийная драма «Бабули» неожиданно выбилась в лидеры и готова дарить вам радость, улыбки и много хорошего настроения.

О чём фильм «Бабули»

История начинается с Джо — мужчины, который после смерти матери понимает, что его жизнь давно потеряла вкус. Работа, пустота, одинаковые дни. Но одно воспоминание о родной кухне превращается в идею: открыть ресторан, где будут готовить настоящие бабушки, каждая — своё семейное блюдо.

Почему зрители так быстро влюбились в этот фильм

Ресторан собирает команду из женщин, чьи рецепты передаются поколениями. Посетители приходят не просто перекусить — сюда идут за атмосферой дома. А сам Джо обретает то, чего так долго не хватало: смысл, новых друзей и даже любовь.

Факты, которые подогрели интерес

Винс Вон, Сьюзен Сарандон, Линда Карделлини и Лоррейн Бракко создают тот самый состав, который работает без промахов. Сюжет основан на реальной истории ресторана Enoteca Maria. И уже в первые дни фильм собрал те самые 20 миллионов просмотров, занял первое место в чартах и получил 82% на Rotten Tomatoes.

Для новогодних вечеров — уютнее трудно придумать, так что обязательно включайте и приготовьте потом обязательно что-нибудь вкусненькое.

Ранее портал «Киноафиша» писал про хоррор Netflix, который вышел в 2020 году, но его многие пропустили, а зря.

Фото: Кадр из фильма «Бабули»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
