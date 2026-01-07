Пасхалка из «Шрэка», которую зрители не замечали годами: как портрет Джастина Тимберлейка оказался в комнате Фионы?

Мультфильмы любят прятать пасхалки, но «Шрэк» всегда выделялся особым чувством юмора. И даже через годы поклонники продолжают находить в нём то, что раньше ускользало от взгляда. На этот раз речь о детали из «Шрэка-2» (2004), напрямую связанной с Кэмерон Диас и её тогдашним возлюбленным.

Портрет, который был на виду — но его никто не замечал

В одной из сцен «Шрэка-2» главного героя родители Фионы укладывают к её старой комнате. Шрэк изучает обстановку и на секунду мы видим портрет с подписью «Сэр Джастин».

И это не вымышленный герой и не пародия на рыцарей. Это стилизованный портрет Джастина Тимберлейка.

Эту пасхалку многие заметили только спустя годы, при повторном просмотре мультфильма. Ведь изображение появляется мельком, да и внимание зрителей обычно приковано к героям, а не к декору.

Почему именно Тимберлейк?

Ответ прост и куда более забавен, чем кажется. На момент создания «Шрэка-2» Кэмерон Диаз, озвучивавшая Фиону, встречалась с Джастином Тимберлейком. Авторы мультфильма решили сделать для актрисы небольшой личный подарок — разместили портрет её бойфренда в комнате принцессы.

Фанаты позже рассуждали, что подобная деталь создаёт неожиданный «любовный треугольник»: на стене висит «Сэр Джастин», а рядом в сюжете мелькает Прекрасный Принц. Но на самом деле всё куда прозаичнее — это дружеская отсылка внутри команды.

