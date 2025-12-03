Конкурент «Иронии судьбы» и «Девчат»: почему фильмы о Гарри Поттере смотрят именно под Новый год

Ленты из франшизы обязательно показывают в этот период по разным телеканалам.

Новогодние каникулы — идеальное время, чтобы всей семьей устроиться поуютнее перед телевизором. Традиционно в эти дни эфир наполняют добрые советские комедии, которые отлично подходят для совместного просмотра и создают ту самую праздничную атмосферу.

Но есть и любопытный парадокс на экранах. Уже много лет подряд, точно по расписанию, в новогоднюю программу встраиваются фильмы о Гарри Поттере. Это стало почти таким же неизменным атрибутом праздников, как мандарины или ёлка.

При этом сложно назвать историю юного волшебника классической рождественской сказкой — сам праздник в сюжете особой роли не играет. Видимо, магия Хогвартса, его уют и тема дружбы оказались настолько созвучны зимнему настроению, что эти фильмы прочно прописались в наших новогодних вечерах.

Почему фильмы показывают на Новый год

Фанаты серии фильмов уже выдвинули собственные версии на этот счет. Во-первых, большая часть премьер франшизы в свое время вышла именно в конце ноября и долго оставалась в прокате. И, возможно, зрители до сих пор сохранили ассоциацию, что смотрели картины о юном волшебнике зимой. Этим и пользуются телепродюсеры.

А во-вторых, во всех лентах точно есть ключевые рождественские сцены. К примеру, в «Философском камне» в этот день Гарри нашел зеркало, показывающее ему умерших родителей. А в «Узнике Азкабана» мальчик узнал, что Блэк является его крестным отцом.

Мнение экспертов

Профессиональные критики выдвинули еще одну возможную причину. Дело в том, что история Джоан Роулинг, положенная в основу «Философского камня», строится как типичный рождественский рассказ. Там есть фантастические события, семейные ценности, страдающий ребенок с надеждой на счастье и понятная мораль.

Еще одним совпадением является тот факт, что «Философский камень» и «Тайную комнату» снял Крис Коламбус. А ведь именно этому режиссеру принадлежит самый новогодний фильм «Один дома» и его сиквел.

Как ранее писал портал «Киноафиша», в «Гарри Поттере» был двойной агент, но его никто не заметил. А еще мы объясняли, где конкретно пропадал Хагрид во время событий «Гарри Поттер и Орден Феникса».