Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Конкурент «Иронии судьбы» и «Девчат»: почему фильмы о Гарри Поттере смотрят именно под Новый год

Конкурент «Иронии судьбы» и «Девчат»: почему фильмы о Гарри Поттере смотрят именно под Новый год

3 декабря 2025 14:16
«Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Ленты из франшизы обязательно показывают в этот период по разным телеканалам.

Новогодние каникулы — идеальное время, чтобы всей семьей устроиться поуютнее перед телевизором. Традиционно в эти дни эфир наполняют добрые советские комедии, которые отлично подходят для совместного просмотра и создают ту самую праздничную атмосферу.

Но есть и любопытный парадокс на экранах. Уже много лет подряд, точно по расписанию, в новогоднюю программу встраиваются фильмы о Гарри Поттере. Это стало почти таким же неизменным атрибутом праздников, как мандарины или ёлка.

При этом сложно назвать историю юного волшебника классической рождественской сказкой — сам праздник в сюжете особой роли не играет. Видимо, магия Хогвартса, его уют и тема дружбы оказались настолько созвучны зимнему настроению, что эти фильмы прочно прописались в наших новогодних вечерах.

Почему фильмы показывают на Новый год

Фанаты серии фильмов уже выдвинули собственные версии на этот счет. Во-первых, большая часть премьер франшизы в свое время вышла именно в конце ноября и долго оставалась в прокате. И, возможно, зрители до сих пор сохранили ассоциацию, что смотрели картины о юном волшебнике зимой. Этим и пользуются телепродюсеры.

А во-вторых, во всех лентах точно есть ключевые рождественские сцены. К примеру, в «Философском камне» в этот день Гарри нашел зеркало, показывающее ему умерших родителей. А в «Узнике Азкабана» мальчик узнал, что Блэк является его крестным отцом.

Конкурент «Иронии судьбы» и «Девчат»: почему фильмы о Гарри Поттере смотрят именно под Новый год

Мнение экспертов

Профессиональные критики выдвинули еще одну возможную причину. Дело в том, что история Джоан Роулинг, положенная в основу «Философского камня», строится как типичный рождественский рассказ. Там есть фантастические события, семейные ценности, страдающий ребенок с надеждой на счастье и понятная мораль.

Еще одним совпадением является тот факт, что «Философский камень» и «Тайную комнату» снял Крис Коламбус. А ведь именно этому режиссеру принадлежит самый новогодний фильм «Один дома» и его сиквел.

Как ранее писал портал «Киноафиша», в «Гарри Поттере» был двойной агент, но его никто не заметил. А еще мы объясняли, где конкретно пропадал Хагрид во время событий «Гарри Поттер и Орден Феникса».

Фото: Кадры из фильмов «Гарри Поттер и философский камень» (2001), «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Слабое звено»: Тарантино назвал одного из худших современных актеров, который только портит фильмы, а ведь он снимался в «Бэтмене» «Слабое звено»: Тарантино назвал одного из худших современных актеров, который только портит фильмы, а ведь он снимался в «Бэтмене» Читать дальше 4 декабря 2025
Новый Гарри получил письмо — но не из Хогвартса и не от совы: юный Поттер поделился с фанатами, что написал ему Рэдклифф Новый Гарри получил письмо — но не из Хогвартса и не от совы: юный Поттер поделился с фанатами, что написал ему Рэдклифф Читать дальше 3 декабря 2025
Это сейчас Дауни-младшего знают во всем мире как Тони Старка: а ведь в его карьере был фильм с провальным 0% на Rotten Tomatoes Это сейчас Дауни-младшего знают во всем мире как Тони Старка: а ведь в его карьере был фильм с провальным 0% на Rotten Tomatoes Читать дальше 2 декабря 2025
В «Хищнике 2» Датч должен был стать одним из главных героев: почему Шварценеггер отказался от съемок В «Хищнике 2» Датч должен был стать одним из главных героев: почему Шварценеггер отказался от съемок Читать дальше 2 декабря 2025
Стэйтем назвал два свои лучших фильма: знаменитые экшен-боевики в список даже не попали Стэйтем назвал два свои лучших фильма: знаменитые экшен-боевики в список даже не попали Читать дальше 1 декабря 2025
Ни «Интерстеллара», ни «Игры в кальмара»: Хью Джекман назвал 4 любимых фильма — ни одного модного, только вечная классика Ни «Интерстеллара», ни «Игры в кальмара»: Хью Джекман назвал 4 любимых фильма — ни одного модного, только вечная классика Читать дальше 29 ноября 2025
До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд? До планки в 1 млрд долларов сборов осталось немного: сможет ли новое «Паранормальное явление» обновить рекорд? Читать дальше 4 декабря 2025
Сначала был Серым, потом стал Белым: а почему Гэндальфа во «Властелине колец» вообще так называли Сначала был Серым, потом стал Белым: а почему Гэндальфа во «Властелине колец» вообще так называли Читать дальше 4 декабря 2025
Такого в «Хищнике» еще не делали: в «Планете смерти» впервые рассказали о языке яутжи — эти щелчки и рычания были тайной 35 лет Такого в «Хищнике» еще не делали: в «Планете смерти» впервые рассказали о языке яутжи — эти щелчки и рычания были тайной 35 лет Читать дальше 3 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше