Киноафиша Статьи 50 лет смотрим и все не видим: этот ляп в «Иване Васильевиче» замечали не все — что произошло с аквариумом у Шурика?

50 лет смотрим и все не видим: этот ляп в «Иване Васильевиче» замечали не все — что произошло с аквариумом у Шурика?

8 января 2026 22:00
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

В следующий раз обратите на это внимание.

Полвека зрители пересматривают фильм «Иван Васильевич меняет профессию» как домашний ритуал — и всё равно находят в нём что-то новое. Легендарная комедия Гайдая давно разобрана на цитаты, но один ляп спрятался настолько ловко, что большинство его так и не замечает. А увидев однажды — уже невозможно «раз-увидеть».

Сначала мутный, потом кристальный: что не так с аквариумом?

По сюжету Иван Грозный из-за сбоя машины времени оказывается в квартире Шурика и пытается освоиться в XXI веке по-гайдаевски: с едой из консерв и песнями Высоцкого. Но стоит в дверь войти Зине, начинается настоящая хореография маскировки — и здесь происходит то самое странное.

Когда царь прячется за шторой, аквариум у балкона выглядит мутным, словно давно не вычищался. Но стоит Зине пройти мимо — вода внезапно становится прозрачной, будто её только что сменили. Появляются водоросли, которых секунду назад вообще не было. Такое чувство, что в квартире Шурика не машина времени, а аквариум умеет перемещаться между дублями.

50 лет смотрим и все не видим: этот ляп в «Иване Васильевиче» замечали не все — что произошло с аквариумом у Шурика?

Как такое случилось?

Ответ прост и забавен: на монтаже сцены с разными дублями сложили так, что реквизит «играет сам по себе». В одном варианте аквариум был еще не подготовлен, в другом уже улыбался камерой ­— и резкая склейка выдала невидимое раньше несоответствие.

50 лет смотрим и все не видим: этот ляп в «Иване Васильевиче» замечали не все — что произошло с аквариумом у Шурика?

Но это далеко не единственный сюрприз фильма

Мало кто знает, что и сама машина времени изначально выглядела совсем иначе. Конструкция менялась несколько раз — от почти фантастической капсулы до того «шкафа», который мы знаем сегодня. Иронично, что в фильме о перемещениях во времени больше всего путешествует… реквизит.

И, кажется, именно такие мелочи делают «Ивана Васильевича» бессмертным: чем дольше смотришь, тем больше находишь — и тем сильнее любишь.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Кремль в «Иван Васильевич меняет профессию» пришлось снимать в сотнях километров от Москвы.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Екатерина Адамова
