Нежные балетные танцоры за кулисами — настоящие монстры: с этими зверствами сталкивался даже Цискаридзе

Для публики, сидящей в зрительном зале, танцоры балета — это сама лёгкость, воздушность и образец утончённого вкуса. На сцене они будто парят над паркетом, безупречно выписывая каждое па и вращение. Но как только гаснут софиты и опускается занавес, за кулисами нередко разворачиваются драмы.

В балетном мире царит беспощадная конкурентная борьба. Никто не мечтает навечно остаться в кордебалете — каждый стремится к сольным партиям, славе и признанию.

Однако те счастливчики, кому удаётся прорваться наверх, мгновенно становятся мишенями для закулисных интриг: настоящих звёзд откровенно недолюбливают, а порой и откровенно ненавидят коллеги. С самыми изощрёнными способами сведения личных счётов пришлось столкнуться даже прославленному Николаю Цискаридзе.

Знаменитый премьер не раз рассказывал в интервью, на что способны обиженные или завистливые конкуренты. Например, вполне реально воткнуть иголки в сценический костюм соперника прямо перед выходом.

А если в пуантах окажутся осколки стекла или заточенные лезвия от бритвы — в труппе тоже вряд ли кто-то сильно удивится. По словам Цискаридзе, за такими диверсиями чаще всего стоят люди, формально числящиеся в труппе, но редко выходящие на сцену — из-за отсутствия яркого дарования, физических данных или просто сценической харизмы.

«Они толкутся за кулисами и осыпают проклятиями тех, кто действительно танцует. Готовы на любые пакости», — делился артист.

Однажды Цискаридзе сам стал свидетелем вопиющего случая. Его партнёршей в одном из спектаклей была совсем юная, подающая надежды балерина. В те годы в Большом театре новичкам костюмы индивидуально не шили — выдавали то, что осталось от предыдущих постановок после других артисток.

Девушке достался наряд, который когда-то принадлежал настоящей советской легенде (имя той примы Цискаридзе сознательно не называл, чтобы не разжигать старые конфликты).

Как только бывшая владелица платья узнала, что её костюм достанется молодой коллеге, она закатила чудовищный скандал. Но этим дело не кончилось.

В день премьеры разгневанная прима прорвалась за кулисы и привела наряд в полную негодность — порвала ткань в самых заметных местах. Юной балерине пришлось прямо во время действия то и дело одной рукой придерживать разорванный подол, рискуя сорвать весь спектакль.

Кстати, подобные «балетные войны» — не изобретение последних десятилетий. Ещё в XIX веке в европейских театрах соперницы подсыпали друг другу в пуанты битое стекло, а гримёры «по ошибке» добавляли в крем для лица волосы или наждачную пыль. Просто раньше об этом не принято было говорить вслух.