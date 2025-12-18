«Невский», «Первый отдел» и дальше по списку: НТВ раскрыл, чем будет удивлять в 2026 году

Канал делает ставку на франшизы и точечные новинки — без резких движений, но с расширением линейки.

НТВ официально представил список сериалов, запланированных к показу в 2026 году.

В релизе — как продолжения ключевых хитов канала, так и новые проекты, рассчитанные на расширение привычной криминально-драматической линейки.

Ставка по-прежнему делается на узнаваемых героев, долгоиграющие истории и жанры, которые стабильно работают в эфире.

Проверенные франшизы остаются в центре эфира

В 2026 году зрителей ждут новые сезоны сразу нескольких флагманских проектов канала: «Первый отдел 5», «Невский 8», «Шеф 8», «Дельфин 3», «Черное солнце 2», «Высшая мера 2», «Майор и Меймун 2» и «Пять минут тишины 6».

Эти сериалы формируют основу эфирной сетки НТВ и продолжают развивать уже знакомые сюжетные линии — от расследований и криминальных конфликтов до личных драм героев.

Новые проекты с заявкой на расширение жанра

Среди новинок — криминальная драма «Айда», основанная на реальных событиях конца 1970-х, детектив «Законник» с Александром Устюговым, остросюжетный проект «Число зверя», а также сериалы «Новая земля», «Огонь» и «Псы и волки».

Эти проекты заметно отличаются по тону и тематике, но укладываются в привычную для канала модель — жёсткие обстоятельства, моральный выбор и давление среды на героя.

НТВ без сюрпризов, но с запасом прочности

Объявленная линейка показывает, что канал не планирует резких экспериментов. Вместо этого НТВ усиливает позиции за счёт узнаваемых брендов и аккуратно вводит новые названия, не ломая сложившийся образ эфира.

Такой подход позволяет удерживать лояльную аудиторию и одновременно проверять новые форматы без риска для сетки.

