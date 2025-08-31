Меню
«Невский», «Мухтар», «Шеф» и новая замена «Слову пацана»: на НТВ представили главные премьеры сезона 2025-2026 и они просто огонь

31 августа 2025 08:56
Кадр из сериала «Мухтар. Он вернулся», «Невский», «Шеф»

Десятки громких премьер, которые точно удивят.

На НТВ прошла масштабная презентация нового сезона, и канал сделал ставку на громкие премьеры и продолжения полюбившихся хитов. Главной темой стало расширение жанровой линейки — от исторических драм до криминальных триллеров и масштабных саг.

«Трудно быть богом» и «Айда» — главные интриги сезона

Особое внимание привлекли два проекта. Первый — «Трудно быть богом» — масштабная постановка, о которой пока известно немного, но сам факт показа эксклюзивного фрагмента на закрытой презентации уже подогрел интерес. Второй — «Айда» — сериал, который создатели называют духовным наследником «Слова пацана». Он снова возвращает зрителей в Казань, но на этот раз переносит в атмосферу 70-х годов, где за каждым углом свои законы улиц и понятия чести.

Новые премьеры на «Новом сезоне»

На презентации показали тизеры нескольких проектов, которые готовят к выходу в ближайшее время:

  • «Жар» с Даниилом Воробьёвым
  • «Тоннель» с Лизой Боярской
  • «Константинополь» — сериал, открывавший фестиваль «Пилот»

Каждый проект нацелен на свою аудиторию: от атмосферного ретро-драйва до психологического триллера.

Долгожданные продолжения

Фанатов НТВ ждут и новые сезоны уже полюбившихся сериалов. Среди них:

  • «Мухтар. Он вернулся»
  • «Акушер», 2 сезон
  • «Страх над Невой», 2 сезон
  • «Стражник», 2 сезон
  • «Душегубы», 2 сезон
  • «Лихач», 4 сезон
  • «Первый отдел», 5 сезон
  • «Скорая помощь», 8 сезон
  • «Невский», 8 сезон
  • «Шеф», 8 сезон
  • «Балабол», 9 сезон

Ставка на разнообразие

Презентация показала, что НТВ продолжает развивать свою стратегию: ставка на контент для широкой аудитории, но с акцентом на локальные истории и высокое качество постановки. Канал балансирует между масштабными новыми проектами и продолжением успешных франшиз, сохраняя узнаваемый стиль и добавляя свежие идеи.

Писали также: Ждете «Невский» и «Первый отдел»? Скоро на НТВ выйдет масса других отличных сериалов — Васильев и Колесников тоже тут

Фото: Кадр из сериала «Мухтар. Он вернулся», «Невский», «Шеф»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
