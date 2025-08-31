«Невский», «Мухтар», «Шеф» и новая замена «Слову пацана»: на НТВ представили главные премьеры сезона 2025-2026 и они просто огонь

На НТВ прошла масштабная презентация нового сезона, и канал сделал ставку на громкие премьеры и продолжения полюбившихся хитов. Главной темой стало расширение жанровой линейки — от исторических драм до криминальных триллеров и масштабных саг.
«Трудно быть богом» и «Айда» — главные интриги сезона
Особое внимание привлекли два проекта. Первый — «Трудно быть богом» — масштабная постановка, о которой пока известно немного, но сам факт показа эксклюзивного фрагмента на закрытой презентации уже подогрел интерес. Второй — «Айда» — сериал, который создатели называют духовным наследником «Слова пацана». Он снова возвращает зрителей в Казань, но на этот раз переносит в атмосферу 70-х годов, где за каждым углом свои законы улиц и понятия чести.
Новые премьеры на «Новом сезоне»
На презентации показали тизеры нескольких проектов, которые готовят к выходу в ближайшее время:
- «Жар» с Даниилом Воробьёвым
- «Тоннель» с Лизой Боярской
- «Константинополь» — сериал, открывавший фестиваль «Пилот»
Каждый проект нацелен на свою аудиторию: от атмосферного ретро-драйва до психологического триллера.
Долгожданные продолжения
Фанатов НТВ ждут и новые сезоны уже полюбившихся сериалов. Среди них:
- «Мухтар. Он вернулся»
- «Акушер», 2 сезон
- «Страх над Невой», 2 сезон
- «Стражник», 2 сезон
- «Душегубы», 2 сезон
- «Лихач», 4 сезон
- «Первый отдел», 5 сезон
- «Скорая помощь», 8 сезон
- «Невский», 8 сезон
- «Шеф», 8 сезон
- «Балабол», 9 сезон
Ставка на разнообразие
Презентация показала, что НТВ продолжает развивать свою стратегию: ставка на контент для широкой аудитории, но с акцентом на локальные истории и высокое качество постановки. Канал балансирует между масштабными новыми проектами и продолжением успешных франшиз, сохраняя узнаваемый стиль и добавляя свежие идеи.
