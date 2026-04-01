Меню
Русский English
Отмена
«Невский» и «Первый отдел» в сторону: вместо них пересматриваю сериал 14-летней давности — основан на реальных преступлениях

1 апреля 2026 12:48
Кадр из сериала «Профиль убийцы»

Сценарий написал бывший оперативник.

Сериалы НТВ «Невский» и «Первый отдел» стали лидерами своего времени. Фактически, мы ждем каждую новую часть и переживаем за главных героев. Но любителям детективов и сериалов о расследованиях, стоит обратить внимание на проект «Профиль убийцы».

Факты

Этому проекту уже 14 лет. Он состоит из 16 серий, которые на самом деле смотрятся на одном дыхании. Каждое дело проекта основано на реальных преступлениях.

Сценарий остросюжетного проекта «Профиль убийцы» был написан Дмитрием Терским, бывшим оперативником петербургского уголовного розыска. Сейчас он выступает в качестве научного консультанта Главного управления криминалистики Следственного комитета России.

Про сюжет

Преступления, совершенные серийными убийцами, насильниками и маньяками, часто становятся одними из самых сложных и запутанных в расследовании. Такие дела нередко превращаются в «висяки» — уголовные дела, которые трудно раскрыть. Однако в структуре МВД формируется специализированный отдел, сотрудники которого называются «профайлерами».

Задачи профайлеров, ставших центральными персонажами сериала «Профиль убийцы», являются весьма сложными. Для раскрытия самых жестоких преступлений этим специалистам необходимо мыслить как преступники.

Персонажи сериала «Профиль убийцы» представляют собой не просто милиционеров; они психологи, способные обнаружить ключ к сознанию преступника и, таким образом, остановить его, чтобы прервать кровавый след и предотвратить новые жертвы.

В главных ролях играют Максим Щеголев и Денис Матросов. Надо сказать, что актеры весьма умело раскрывают свой талант, показывая разные грани психологии. Об этом говорят и отзывы:

Редкий сериал, который хочется досмотреть до конца. 'Профиль убийцы' - сериал, который с удовольствием смотрела все серии. Сами по себе детективные истории может быть и не были столь оригинальными, но появление полицейских, составляющих психологический портрет преступника, и таким образом, раскрывающих серийные убийства, позволяли посмотреть на работу всей полиции не только в сериалах, но и в жизни с надеждой, на значительные изменения в лучшую сторону.

Жаль, что у проекта только один сезон, его можно было бы продолжить. Словом, если хочется посмотреть что-то осторосюжетное и правдивое, то данный сериал определенно достоин вашего внимания.

Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше