«Невский 8» замедлился, «Первый отдел 5» снял уже 19 эпизодов: на какие даты выхода зрителям стоит ориентироваться

Съёмочные темпы у двух главных криминальных франшиз НТВ разошлись сильнее, чем ожидалось, сообщает дзен-канал «Мир современного кино».

«Первый отдел 5» сейчас уже на девятнадцатом эпизоде, в то время как «Невский 8» пока только на шестнадцатом. Оба проекта рассчитаны на 30 серий, но финишируют они явно не одновременно — и это напрямую влияет на даты выхода.

«Первый отдел 5» приходит к финишу раньше

Проект Максима Бриуса стабильно опережает конкурента. Съёмочная группа давно вышла на уверенный темп, и разрыв в три серии стал критическим.

При этом канал не будет выпускать сезон в конце года — премьеры такого уровня, как правило, выходят либо осенью, либо в начале весны. Согласно этой логике автор «Мира современного кино» считает наиболее вероятным окном октябрь 2026 года.

«Невский 8» выйдет после

Проект Дениса Нейманда движется медленнее. Съёмки отстают, а НТВ традиционно не ставит два своих крупных хита подряд: между ними всегда оставляют паузу.

Значит, после «Первого отдела» канал возьмёт тайм-аут. По текущему темпу и логике сетки вещания, «Невский 8» реалистично ожидать не раньше февраля 2027 года.

Можно ли ждать сюрпризов

Да, НТВ может изменить сетку в последний момент — и в плюс, и в минус. Формально даты утверждаются только за неделю до выхода.

Но сейчас картина выглядит так: «Первый отдел 5» — осень 2026 года, «Невский 8» — начало 2027-го.

