«Невский» — в пролете уже через минуту: 5 детективов от того же сценариста, которые смотрятся на одном дыхании

6 февраля 2026 09:54
Кадр из сериала «Комитет», «Первый отдел», «Реализация»

Есть чем скоротать в время. 

Многие зрители ждут в 2026 году выход восьмого сезона сериала «Невский». Если вы поклонник этого сериала, то мы предлагаем вам скоротать время за просмотрами проектов, которые создал Андрей Тумаркин. В фильмографии этого сценариста немало картин, в том числе есть и другие истории.

«Комитет» (2022). Рейтинг на Кинопоиске: 8.6.

Сюжет разворачивается вокруг трех друзей, судьбы которых тесно переплетены с органами госбезопасности: от ленинградских 1970‑х до петербургских 2000‑х они проходят через испытания, предательства и исторические перемены.

«Комитет»

«Ленинград 46» (2014–2015). Рейтинг на Кинопоиске: 8.2.

После несправедливого приговора школьный учитель литературы Данилов лишается прежней жизни и превращается в мстителя — одного из самых опасных преступников послевоенного Ленинграда. Мрачная, безнадежная атмосфера близка лучшим образцам нуара.

«Первый отдел» (2020). Рейтинг на Кинопоиске: 8.1.

Вернувшийся в Петербург Юрий Брагин оказывается втянут в расследование серии убийств в небольшом городке. Несмотря на перспективы руководящей карьеры, он снова выходит в «поля» — атмосферный детектив, где решающее значение имеет каждая деталь.

«Первый отдел»

«Последняя статья журналиста» (2016). Рейтинг на Кинопоиске: 8.1.

Ради эксклюзивного материала советский репортер решается отправиться в тюрьму. Драма-детектив о верности профессии

«Реализация» (2019). Рейтинг на Кинопоиске: 7.5.

Знакомый зрителю Фома в исполнении Дмитрия Паламарчука предстает в новой ипостаси — участковый Красавец. Хотевший тихо дослужить герой вновь сталкивается с криминалом; при этом сохраняется та харизма, которая полюбилась зрителям «Невского».

«Реализация»

«Казнить нельзя помиловать» (2019). Рейтинг на Кинопоиске: 7.5.

Экс‑разведчица Нина Колосова возвращается в послевоенный Ленинград, охваченный преступностью. После гибели мужа — сотрудника отдела по борьбе с бандитизмом — женщина решает отомстить: хладнокровные расправы над ворами и убийцами приводят город в страх. Расследование этих убийств возглавляет майор Борис Грановский.

Эти детективы помогут отлично скоротать время в ожидании нового сезона «Невского».

Фото: Кадр из сериала «Комитет», «Первый отдел», «Реализация»
Камилла Булгакова
