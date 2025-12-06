Невероятный и опасный Томми Шелби снова в игре: точная дата фильма «Острые козырьки» уже известна — фанаты ждут развязку с 2022 года

Меню
6 декабря 2025 14:44
Кадр из сериала «Острые козырьки»

Создатели смещают историю вперёд: теперь действие переносится в 1940 год.

На постере «Острые козырьки: Бессмертный человек» мелькнула дата, которая моментально взорвала fan-сообщество: стало ясно, когда именно Томми Шелби снова выйдет из тени.

Netflix наконец показал первый официальный арт — и вместе с ним раскрыл главный секрет будущего полнометражного фильма.

Что известно о премьере

Продолжение «Острых козырьков» выйдет в ограниченный прокат 6 марта 2026 года, а глобальный релиз на Netflix назначен на 20 марта. Киллиан Мерфи снова примеряет образ Томми Шелби — лидера бирмингемской банды, которого поклонники ждали с момента финала 6 сезона в 2022-м.

Полнометражный проект получил название «Peaky Blinders: The Immortal Man» — «Острые козырьки: Бессмертный человек». Создатели смещают историю вперёд: теперь действие переносится в 1940 год, прямо в эпицентр Второй мировой войны. Томми возвращается из добровольного изгнания и сталкивается с испытанием, которое может разрушить и его самого, и семью, и страну.

Кто вернётся и куда движется сюжет

Вместе с Мерфи на экраны возвращается Стивен Грэм в роли Хейдена Стэгга. К актёрскому составу присоединились Ребекка Фергюсон («Укрытие») и Барри Кеоган («Солтберн»). По синопсису Томми придётся встретиться с внутренними демонами и решить, что делать с наследием Шелби: принять или сжечь дотла.

Что будет дальше

Стивен Найт уже подтвердил: фильм — только часть большого плана. Следом появится новый сериал по вселенной, где действие перенесут в 1953 год и расскажут о следующем поколении семьи Шелби. Похоже, «Острые козырьки» не просто возвращаются — они перезапускают собственную легенду.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.

Фото: Кадр из сериала «Острые козырьки»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
