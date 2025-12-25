Меню
«Невероятные приключения Шурика» показали в кино не полностью — настояло Минкультуры: но посмотреть вырезанные 30 минут фильма все же можно

25 декабря 2025 15:13
Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»

Авторам картины пришлось уступить цензорам.

Лента «Невероятные приключения Шурика» стала важной новинкой сезона. Ее уже можно посмотреть в кинотеатрах, правда, как выяснилось, не целиком.

На днях директор телеканала ТНТ Тина Канделаки рассказала любопытную деталь: по требованию Министерства культуры создателям пришлось «убавить» длительность театральной ленты на полчаса.

Впрочем, поклонникам не стоит расстраиваться. Как уточнила Канделаки, у зрителей всё же будет возможность увидеть исходный вариант картины.

Что вырезали из фильма «Невероятные приключения Шурика»

Тина Канделаки объяснила, что перед самой премьерой авторы фильма получили ряд замечаний от Министерства культуры. Именно из-за них в картине пришлось вырезать множество сцен, хотя какие конкретно — она не уточнила.

Однако Канделаки заверила, что зрители увидят ленту в полном, авторском варианте.

«Мы подчистили практически всю ленту, но всё же выпустим ту, что изначально задумывали»,отметила она.

Эта полная версия, которая будет показана по телевидению, примерно на 30 минут длиннее той, что сейчас идёт в кинотеатрах.

Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»

Когда выходят «Невероятные приключения Шурика»

В обновлённой истории Шурик, сидя на своей знаменитой скамейке, рассказывает биографию. Речь пойдёт о его возлюбленной Нине.

Их знакомство начинается в «Операции «Ы»», затем действие переносится в мир «Служебного романа», а дальше развивается по законам «Кавказской пленницы». Однако сюжет делает неожиданный поворот, уводя героев далеко за пределы знакомых классических сценариев.

Премьерный показ полной версии истории запланирован на канале ТНТ 31 декабря в 20:30.

Фото: Кадры из фильма «Невероятные приключения Шурика» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
