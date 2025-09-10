Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Невероятно, но факт: СССР снял свою «Игру престолов» еще в 80-х — с интригами, войнами, но с русским духом

Невероятно, но факт: СССР снял свою «Игру престолов» еще в 80-х — с интригами, войнами, но с русским духом

10 сентября 2025 09:25
«Русь изначальная»

История, которая сильнее любой фантазии.

В 1985 году на экраны вышел фильм «Русь изначальная» — редкая советская историческая драма, о которой сегодня вспоминают немногие. И зря.

Это масштабная картина о становлении Древней Руси, где есть всё, что любят фанаты «Игры престолов»: борьба за власть, предательства, битвы племён и судьбы героев, решающие будущее целого народа.

Но главное отличие в том, что эта история основана на реальных событиях. Смотреть её сегодня не просто интересно — это путь к пониманию своих корней и внутренней силы.

Историческая эпопея, а не фэнтези

Действие происходит в VI веке. Племена россичей живут по древним обычаям и родовому праву и вынуждены противостоять угрозе со стороны хазар и Византии.

Центр объединения — воинская слобода, где Ратибор, сын Всеслава, становится символом сопротивления.

Это история о настоящих людях и настоящей борьбе — без драконов, но с не менее мощным повествованием.

«Русь изначальная»

Интриги, амбиции и кровь

Как в «Игре престолов», здесь нет чёрно-белых персонажей. Малх, философ-инослав, становится советником местных вождей, но его мотивации не очевидны.

Всеслав убит в результате коварства, и кланы сражаются не только за выживание, но и за право вести свой род. Каждый шаг — это либо его спасение, либо гибель.

Русская сага, которую нужно видеть

Сейчас — идеальное время для такого фильма. «Русь изначальная» отображает легенды, обряды и битвы предков в камерной, но мощной форме.

Здесь не просто действие, а погружение в культурный код: язык, обряды, герои. Это не фантазия — это живая память, и это делает фильм куда интереснее любой сказочной игры престолов.

Вам будет интересно: Что значит «мордюк» и «березина команит»? Контрабандисты в «Бриллиантовой руке» говорили не просто на тарабарщине

Фото: «Русь изначальная»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино Читать дальше 29 сентября 2025
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест) Читать дальше 29 сентября 2025
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня Читать дальше 28 сентября 2025
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе Читать дальше 28 сентября 2025
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком Читать дальше 28 сентября 2025
Почему в «Операции "Ы"» «хулиганы и тунеядцы» рвались работать именно на мясокомбинат? Ответ знают только те, кто жил в СССР Почему в «Операции "Ы"» «хулиганы и тунеядцы» рвались работать именно на мясокомбинат? Ответ знают только те, кто жил в СССР Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше