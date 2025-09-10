Невероятно, но факт: СССР снял свою «Игру престолов» еще в 80-х — с интригами, войнами, но с русским духом

В 1985 году на экраны вышел фильм «Русь изначальная» — редкая советская историческая драма, о которой сегодня вспоминают немногие. И зря.

Это масштабная картина о становлении Древней Руси, где есть всё, что любят фанаты «Игры престолов»: борьба за власть, предательства, битвы племён и судьбы героев, решающие будущее целого народа.

Но главное отличие в том, что эта история основана на реальных событиях. Смотреть её сегодня не просто интересно — это путь к пониманию своих корней и внутренней силы.

Историческая эпопея, а не фэнтези

Действие происходит в VI веке. Племена россичей живут по древним обычаям и родовому праву и вынуждены противостоять угрозе со стороны хазар и Византии.

Центр объединения — воинская слобода, где Ратибор, сын Всеслава, становится символом сопротивления.

Это история о настоящих людях и настоящей борьбе — без драконов, но с не менее мощным повествованием.

Интриги, амбиции и кровь

Как в «Игре престолов», здесь нет чёрно-белых персонажей. Малх, философ-инослав, становится советником местных вождей, но его мотивации не очевидны.

Всеслав убит в результате коварства, и кланы сражаются не только за выживание, но и за право вести свой род. Каждый шаг — это либо его спасение, либо гибель.

Русская сага, которую нужно видеть

Сейчас — идеальное время для такого фильма. «Русь изначальная» отображает легенды, обряды и битвы предков в камерной, но мощной форме.

Здесь не просто действие, а погружение в культурный код: язык, обряды, герои. Это не фантазия — это живая память, и это делает фильм куда интереснее любой сказочной игры престолов.

