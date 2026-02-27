Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Неужели весь секрет в дуэте Брагин-Шибанов? Почему «Первый отдел» смотрят миллионы: продюсер раскрыла секрет популярности

Неужели весь секрет в дуэте Брагин-Шибанов? Почему «Первый отдел» смотрят миллионы: продюсер раскрыла секрет популярности

27 февраля 2026 14:15
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Да, сейчас обойти этот детектив практически невозможно другим кинолентам.

«Первый отдел» сейчас в числе самых обсуждаемых российских сериалов. Пятый сезон держится в лидерах, зрители ждут продолжения, а дуэт Ивана Колесникова и Сергея Жаркова уже называют одним из самых удачных на отечественном ТВ.

В интервью ТАСС генеральный продюсер «Триикс Медиа» Инесса Юрченко объяснила, почему проект выстрелил.

Отвечая на вопрос о феномене популярности, она подчеркнула документальную основу сериала:

«Это наша совместная работа со Следственным комитетом России. Сериал основан на реальных делах. Мы очень плотно работаем со специалистами, получаем реальные материалы, а затем сценарист Андрей Тумаркин — автор многих наших проектов, включая „Ленинград 46“, „Невский“, „Шеф“, — перерабатывает их.

Зрителя сегодня практически невозможно обмануть. Есть любители, которые разбирают каждую деталь: погоны не такие, форма не та. И это правильно. Если ты делаешь проект о сотрудниках правоохранительных органов, ты обязан быть аутентичным». Отдельно Юрченко выделила актёрский дуэт, ставший сердцем проекта:

«На мой взгляд, большой успех этого сериала — главные герои. Иван Колесников и Сергей Жарков стали на проекте не просто партнерами по цеху, но и друзьями. А зритель сегодня запрашивает положительного героя и настоящую мужскую дружбу».

И ещё один важный момент — атмосфера внутри команды:

«Можно иметь сильный сценарий, хороший кастинг и режиссера, но, если на площадке нет доброй и творческой энергетики, фильм может и не „выстрелить“. Здесь она есть».

Похоже, именно сочетание реальных историй, точности деталей и живой мужской химии и сделало «Первый отдел» проектом, который стабильно держит высокие рейтинги.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России «Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России Читать дальше 26 февраля 2026
«Иван Колесников — редкой красоты актёр» и «Жарков хорош, душка!»: кажется, «Первый отдел» зрительницы смотрят не только ради сюжета «Иван Колесников — редкой красоты актёр» и «Жарков хорош, душка!»: кажется, «Первый отдел» зрительницы смотрят не только ради сюжета Читать дальше 25 февраля 2026
19 и 20 эпизоды выйдут лишь 2 марта, а финал уже слили в Сеть: чем завершится 5 сезон «Первого отдела» (спойлеры) 19 и 20 эпизоды выйдут лишь 2 марта, а финал уже слили в Сеть: чем завершится 5 сезон «Первого отдела» (спойлеры) Читать дальше 28 февраля 2026
Прощайте, любимые Брагин и Шибанов: до финала 5 сезона «Первого отдела» осталось 8 серий — тут точные даты выхода на ИВИ Прощайте, любимые Брагин и Шибанов: до финала 5 сезона «Первого отдела» осталось 8 серий — тут точные даты выхода на ИВИ Читать дальше 25 февраля 2026
Колесников рассказал, что его бесит в Брагине из «Первого отдела»: «У меня с ним ничего общего» Колесников рассказал, что его бесит в Брагине из «Первого отдела»: «У меня с ним ничего общего» Читать дальше 25 февраля 2026
Если сравнивать «Первый отдел» с этим советским детективом, разница колоссальная: и не в пользу хита НТВ Если сравнивать «Первый отдел» с этим советским детективом, разница колоссальная: и не в пользу хита НТВ Читать дальше 28 февраля 2026
Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7 Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7 Читать дальше 28 февраля 2026
«Многие уже ждут момента, когда Веру сольют из сериала»: что произошло в 13–16 сериях «Первого отдела» «Многие уже ждут момента, когда Веру сольют из сериала»: что произошло в 13–16 сериях «Первого отдела» Читать дальше 28 февраля 2026
«Редкая халтура» и «Уберите этот позор с экранов»: лишь один сериал с Иваном Колесниковым зрители захотели стереть из памяти «Редкая халтура» и «Уберите этот позор с экранов»: лишь один сериал с Иваном Колесниковым зрители захотели стереть из памяти Читать дальше 27 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше