Неужели весь секрет в дуэте Брагин-Шибанов? Почему «Первый отдел» смотрят миллионы: продюсер раскрыла секрет популярности

«Первый отдел» сейчас в числе самых обсуждаемых российских сериалов. Пятый сезон держится в лидерах, зрители ждут продолжения, а дуэт Ивана Колесникова и Сергея Жаркова уже называют одним из самых удачных на отечественном ТВ.
В интервью ТАСС генеральный продюсер «Триикс Медиа» Инесса Юрченко объяснила, почему проект выстрелил.
Отвечая на вопрос о феномене популярности, она подчеркнула документальную основу сериала:
«Это наша совместная работа со Следственным комитетом России. Сериал основан на реальных делах. Мы очень плотно работаем со специалистами, получаем реальные материалы, а затем сценарист Андрей Тумаркин — автор многих наших проектов, включая „Ленинград 46“, „Невский“, „Шеф“, — перерабатывает их.
Зрителя сегодня практически невозможно обмануть. Есть любители, которые разбирают каждую деталь: погоны не такие, форма не та. И это правильно. Если ты делаешь проект о сотрудниках правоохранительных органов, ты обязан быть аутентичным». Отдельно Юрченко выделила актёрский дуэт, ставший сердцем проекта:
«На мой взгляд, большой успех этого сериала — главные герои. Иван Колесников и Сергей Жарков стали на проекте не просто партнерами по цеху, но и друзьями. А зритель сегодня запрашивает положительного героя и настоящую мужскую дружбу».
И ещё один важный момент — атмосфера внутри команды:
«Можно иметь сильный сценарий, хороший кастинг и режиссера, но, если на площадке нет доброй и творческой энергетики, фильм может и не „выстрелить“. Здесь она есть».
Похоже, именно сочетание реальных историй, точности деталей и живой мужской химии и сделало «Первый отдел» проектом, который стабильно держит высокие рейтинги.