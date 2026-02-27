Неужели весь секрет в дуэте Брагин-Шибанов? Почему «Первый отдел» смотрят миллионы: продюсер раскрыла секрет популярности

Да, сейчас обойти этот детектив практически невозможно другим кинолентам.

«Первый отдел» сейчас в числе самых обсуждаемых российских сериалов. Пятый сезон держится в лидерах, зрители ждут продолжения, а дуэт Ивана Колесникова и Сергея Жаркова уже называют одним из самых удачных на отечественном ТВ.

В интервью ТАСС генеральный продюсер «Триикс Медиа» Инесса Юрченко объяснила, почему проект выстрелил.

Отвечая на вопрос о феномене популярности, она подчеркнула документальную основу сериала:

«Это наша совместная работа со Следственным комитетом России. Сериал основан на реальных делах. Мы очень плотно работаем со специалистами, получаем реальные материалы, а затем сценарист Андрей Тумаркин — автор многих наших проектов, включая „Ленинград 46“, „Невский“, „Шеф“, — перерабатывает их.

Зрителя сегодня практически невозможно обмануть. Есть любители, которые разбирают каждую деталь: погоны не такие, форма не та. И это правильно. Если ты делаешь проект о сотрудниках правоохранительных органов, ты обязан быть аутентичным». Отдельно Юрченко выделила актёрский дуэт, ставший сердцем проекта:

«На мой взгляд, большой успех этого сериала — главные герои. Иван Колесников и Сергей Жарков стали на проекте не просто партнерами по цеху, но и друзьями. А зритель сегодня запрашивает положительного героя и настоящую мужскую дружбу».

И ещё один важный момент — атмосфера внутри команды:

«Можно иметь сильный сценарий, хороший кастинг и режиссера, но, если на площадке нет доброй и творческой энергетики, фильм может и не „выстрелить“. Здесь она есть».

Похоже, именно сочетание реальных историй, точности деталей и живой мужской химии и сделало «Первый отдел» проектом, который стабильно держит высокие рейтинги.