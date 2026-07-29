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Киноафиша Статьи «Неужели убьют?»: похоже, герой Жаркова в новом сезоне хита НТВ повторит судьбу Семенова из «Невского»

«Неужели убьют?»: похоже, герой Жаркова в новом сезоне хита НТВ повторит судьбу Семенова из «Невского»

29 июля 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дельфин»

В Сети обсуждают возможные спойлеры «Дельфина».

Премьера нового сезона «Дельфина» ещё не состоялась, но обсуждения уже набирают обороты. В центре внимания — персонаж Сергея Жаркова, чья судьба вызывает у зрителей особый интерес. Появились предположения, что герой актёра может не дожить до финала. Спойлеры и догадки активно распространяются в соцсетях, при этом официальные источники ситуацию не комментируют.

Сюжет нового сезона

Майор Андрей Кораблёв снова оказывается в центре событий: ему предстоит выйти на след пропавшей золотой статуи дельфина и разобраться в криминальных схемах, связанных с Южноморском. За кулисами местных событий стоит фигура, которая давно управляет прибрежной зоной, и Кораблёву нужно не только найти артефакт, но и установить личность этого человека.

В работе ему помогают несколько ключевых персонажей: сотрудник ФСБ Петраков, действующий под прикрытием, и его старый друг — дельфин Василиса, который не раз выручал в сложных ситуациях. Кроме того, Кораблёв может рассчитывать на проверенных коллег, с которыми уже работал раньше.

Кадр из сериала «Дельфин»

Спойлеры

Новость о предстоящей премьере вызвала противоречивую реакцию у публики. Одни удивились хронометражу истории.

«24 серии — это они точно решили растянуть удовольствие до последнего. Непонятно только, куда делся сюжет, если за три сезона всё никак не могут разобраться с этим преступным гением», — скептически комментируют зрители.

А другие волнуются за судьбу главного героя.

«Посмотрела бэкстейджи со съемок, и в одном Кораблеву стреляют в голову и он падает навзничь. Неужели убьют?», — обсуждают обеспокоенные фанаты.

Правда, некоторые поклонники предположили, что это лишь сон героя. Сергей Жарков, заслуживший популярность благодаря «Первому отделу», является главной звездой «Дельфина», и от его персонажа вряд ли станут избавляться. Узнаем, так ли это, совсем скоро — премьера со 2 августа.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериала «Дельфин»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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