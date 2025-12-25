Меню
Киноафиша Статьи Неужели плагиат «Звездных войн»? В Сети появился тизер «Смешариков: Сквозь вселенные» и вопросов больше, чем ответов (видео)

Неужели плагиат «Звездных войн»? В Сети появился тизер «Смешариков: Сквозь вселенные» и вопросов больше, чем ответов (видео)

25 декабря 2025 14:00
Кадр из фильма «Смешарики. Сквозь вселенные»

Дата премьеры — 6 августа 2026 года.

В Сети появился первый тизер «Смешарики: Сквозь вселенные», и стало ясно, что франшиза решила сыграть по-крупному. Это уже не просто новый мультфильм, а большой гибридный проект с живыми актерами и анимационными героями.

Киностудия «Петербург» официально подтвердила дату премьеры — 6 августа 2026 года. И судя по свежему ролику (в первые секунды напоминающем «Звездные войны»), нас ждет самый амбициозный эксперимент Смешариков за всю историю.

Два мира и одна опасная игра

Действие фильма разворачивается сразу в двух реальностях. В одной — привычный анимационный мир Смешариков, в другой — будущее с настоящими людьми и космическим кораблем, летящим на Марс.

Крош и Ежик находят странное устройство и попадают в игру про будущее, где они становятся обычными детьми. Проблема в том, что довольно быстро герои понимают: это уже не игра.

Кто стоит за проектом

Главные роли в фильме сыграют юные актеры, а компанию им составят Людмила Артемьева, Александр Лыков, Ян Цапник и Николай Добрынин. Режиссером стал Андрей Мармонтов, который взялся соединить два формата в одном сюжете. Это рискованный ход, но именно такие идеи обычно и дают самый неожиданный результат.

Почему это может сработать

Смешарики давно выросли вместе со своей аудиторией, и «Сквозь вселенные» явно нацелен не только на детей. Тут есть фантастика, игра с реальностью и ностальгия по знакомым персонажам. Если эксперимент удастся, франшиза может получить второе дыхание. И, возможно, именно этот фильм станет для Смешариков самым большим прыжком вперед.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что авторы «Смешариков» рассказали, почему у героев нет семей.

Фото: Кадр из фильма «Смешарики. Сквозь вселенные»
Екатерина Адамова
