Неужели плагиат «Звездных войн»? В Сети появился тизер «Смешариков: Сквозь вселенные» и вопросов больше, чем ответов (видео)

В Сети появился первый тизер «Смешарики: Сквозь вселенные», и стало ясно, что франшиза решила сыграть по-крупному. Это уже не просто новый мультфильм, а большой гибридный проект с живыми актерами и анимационными героями.

Киностудия «Петербург» официально подтвердила дату премьеры — 6 августа 2026 года. И судя по свежему ролику (в первые секунды напоминающем «Звездные войны»), нас ждет самый амбициозный эксперимент Смешариков за всю историю.

Два мира и одна опасная игра

Действие фильма разворачивается сразу в двух реальностях. В одной — привычный анимационный мир Смешариков, в другой — будущее с настоящими людьми и космическим кораблем, летящим на Марс.

Крош и Ежик находят странное устройство и попадают в игру про будущее, где они становятся обычными детьми. Проблема в том, что довольно быстро герои понимают: это уже не игра.

Кто стоит за проектом

Главные роли в фильме сыграют юные актеры, а компанию им составят Людмила Артемьева, Александр Лыков, Ян Цапник и Николай Добрынин. Режиссером стал Андрей Мармонтов, который взялся соединить два формата в одном сюжете. Это рискованный ход, но именно такие идеи обычно и дают самый неожиданный результат.

Почему это может сработать

Смешарики давно выросли вместе со своей аудиторией, и «Сквозь вселенные» явно нацелен не только на детей. Тут есть фантастика, игра с реальностью и ностальгия по знакомым персонажам. Если эксперимент удастся, франшиза может получить второе дыхание. И, возможно, именно этот фильм станет для Смешариков самым большим прыжком вперед.

