Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Неужели навсегда останется Верой Брагиной? Почему Вожакина из «Первого отдела» так редко мелькает на экранах

15 марта 2026 11:50
Кадр из сериала «Первый отдел»

Хоть эту героиню зрители не очень любят, играет актриса хорошо.

Звезда «Первого отдела» Елена Вожакина запомнилась зрителям ролью Веры Брагиной, но в других проектах актриса появляется не так часто. Разбираемся, что может стоять за этим.

Театр и один большой сериал

Елена Вожакина стала широко известна благодаря роли Веры Брагиной в сериале «Первый отдел». Проект остаётся успешным и продолжает выходить, поэтому актриса уже несколько лет плотно связана именно с этой историей.

Одна из причин редких появлений в других проектах может быть довольно простой — Вожакина не стремится сниматься без остановки. Она активно работает в театре и, судя по всему, придерживается более спокойного графика. Кроме того, актриса очень бережно относится к личной жизни и почти не говорит о ней публично.

Узнаваемость пришла только сейчас

Ещё одна возможная причина — долгое время актрису просто не замечали продюсеры крупных проектов. До «Первого отдела» она уже снималась в кино и сериалах, например в проектах «Перчатка Авроры» и «Лабиринты». Но эти работы не стали большими хитами и быстро забылись.

Именно роль Веры Брагиной сделала Вожакину по-настоящему узнаваемой. Теперь ситуация может измениться: актриса уже заявлена в новых проектах НТВ — втором сезоне сериала «Кордон» и третьем сезоне «Акушер».

Образ одного персонажа

После яркой роли актёрам часто приходится бороться с так называемым эффектом одного образа. Зрители начинают воспринимать артиста только через известного персонажа.

С Вожакиной может происходить похожая история: многие пока видят в ней прежде всего Веру Брагину. Однако для актрисы это скорее шанс, чем проблема — популярность сериала только усиливает интерес к новым проектам с её участием.

Похоже, ближайшие годы станут для Елены Вожакиной важным этапом, передает дзен-канал «Посмотрим, почитаем?». Если новые роли окажутся заметными, актрисе будет проще выйти за пределы образа, который сделал её известной.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше