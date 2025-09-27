Меню
Киноафиша Статьи Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит

Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит

27 сентября 2025 18:08
Кадр из сериала «Трон, отмеченный богом»

Пока прощаьтся с главным героем фанаты точно не готовы.

Представьте себе: любимое аниме зависло на паузе, фанаты ждут хоть намёка на продолжение, а в воздухе витает только одно слово — «когда?». «Трон, отмеченный богом» уже шесть сезонов держит внимание зрителей, и теперь все взгляды устремлены к седьмому.

Ожидания вокруг нового сезона

Слухи и прогнозы критиков подогревают интерес: слишком рано прощаться с историей Лун Хаочена, да и рейтинги у проекта высокие. На Shikimori у экранизации 8,12 балла, на «Кинопоиске» — девятка. Эти цифры говорят сами за себя: аудитория явно хочет продолжения.

Примерная таблица выхода серий

Название аниме Дата выхода Кол-во серий Канал Жанр
Трон, отмеченный богом 7 сезон 07.05.2026 26 Tencent QQ Боевик, Приключения
Серия Дата
1 7 мая 2026
2 14 мая 2026
3 21 мая 2026
4 28 мая 2026
5 4 июня 2026
6 11 июня 2026
7 18 июня 2026
8 25 июня 2026
9 2 июля 2026
10 9 июля 2026
11 16 июля 2026
12 23 июля 2026
13 30 июля 2026
14 уточняется

Почему важно ждать

В центре истории — Лун Хаочен, юный рыцарь, решивший посвятить себя борьбе с демонами. Он приходит в храм Шести Святых, чтобы противостоять тьме, грозящей уничтожить человечество.

«Трон» — это не только экшн и битвы. Здесь есть дружба, любовь, предательство и тяжёлый выбор. Лун остаётся живым героем — со слабостями и сомнениями, но готовым жертвовать собой ради других.

Демоны показаны не картонными злодеями, а сильными и харизматичными противниками. Благодаря этому история ощущается не как простая сказка про добро и зло, а как масштабная драма, где у каждого есть свои мотивы, указано в источнике.

Итог

Официального подтверждения пока нет, но всё говорит за то, что «Трон, отмеченный богом» вернётся. Вопрос лишь в одном: сколько ещё фанаты выдержат неизвестность?

Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
