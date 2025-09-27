Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит

Представьте себе: любимое аниме зависло на паузе, фанаты ждут хоть намёка на продолжение, а в воздухе витает только одно слово — «когда?». «Трон, отмеченный богом» уже шесть сезонов держит внимание зрителей, и теперь все взгляды устремлены к седьмому.
Ожидания вокруг нового сезона
Слухи и прогнозы критиков подогревают интерес: слишком рано прощаться с историей Лун Хаочена, да и рейтинги у проекта высокие. На Shikimori у экранизации 8,12 балла, на «Кинопоиске» — девятка. Эти цифры говорят сами за себя: аудитория явно хочет продолжения.
Примерная таблица выхода серий
|Название аниме
|Дата выхода
|Кол-во серий
|Канал
|Жанр
|Трон, отмеченный богом 7 сезон
|07.05.2026
|26
|Tencent QQ
|Боевик, Приключения
|Серия
|Дата
|1
|7 мая 2026
|2
|14 мая 2026
|3
|21 мая 2026
|4
|28 мая 2026
|5
|4 июня 2026
|6
|11 июня 2026
|7
|18 июня 2026
|8
|25 июня 2026
|9
|2 июля 2026
|10
|9 июля 2026
|11
|16 июля 2026
|12
|23 июля 2026
|13
|30 июля 2026
|14
|уточняется
Почему важно ждать
В центре истории — Лун Хаочен, юный рыцарь, решивший посвятить себя борьбе с демонами. Он приходит в храм Шести Святых, чтобы противостоять тьме, грозящей уничтожить человечество.
«Трон» — это не только экшн и битвы. Здесь есть дружба, любовь, предательство и тяжёлый выбор. Лун остаётся живым героем — со слабостями и сомнениями, но готовым жертвовать собой ради других.
Демоны показаны не картонными злодеями, а сильными и харизматичными противниками. Благодаря этому история ощущается не как простая сказка про добро и зло, а как масштабная драма, где у каждого есть свои мотивы, указано в источнике.
Итог
Официального подтверждения пока нет, но всё говорит за то, что «Трон, отмеченный богом» вернётся. Вопрос лишь в одном: сколько ещё фанаты выдержат неизвестность?
Читайте также: В «Бесконечной крепости» Танзиро не просто так выкрикивает имя Аказы: в этом жесте — весь смысл аниме