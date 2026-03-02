Неужели это новый максимум? Пара Брагин–Шибанов снова вывела «Первый отдел» в лидеры эфира — Mediascop врать не будет

Новые серии «Первого отдела» выходят в эфир сегодня в 20:00 на НТВ.

Сериал «Первый отдел» снова вышел в лидеры эфирного прайма. По данным Mediascope, рейтинг проекта на НТВ достиг 8,1% среди аудитории старше 18 лет во всех городах России. Для федерального детектива это показатель, который конкуренты в этом сезоне повторить пока не смогли.

Максимальную долю аудитории зафиксировали на уровне 26,8%. Это означает, что более четверти всех зрителей, включивших телевизор в этот слот, выбрали именно «Первый отдел». Такие цифры в четверг продемонстрировала шестнадцатая серия пятого сезона. Именно она стала самой просматриваемой в текущем цикле.

Производством проекта занимается кинокомпания «Триикс Медиа» при поддержке Следственного комитета РФ. За пять сезонов сериал закрепился как один из самых стабильных хитов НТВ. Высокая доля подтверждает не только интерес к конкретной серии, но и устойчивую аудиторию, которая возвращается к героям из года в год.

