Неужели дождались: первый за 7 лет фильм по «Звёздным войнам» выйдет уже 22 мая — там и красавчик Педро Паскаль снимается

Для поклонников «Звёздных войн» вышли новости, которые хочется назвать редким поводом для оптимизма. Disney представила большой трейлер фильма «Мандалорец и Грогу», и теперь у проекта есть чёткая дата — премьера назначена на 22 мая 2026 года.

Это первый полнометражный фильм франшизы с 2019 года, со времён «Скайуокер. Восход». Возвращение саги на большой экран выглядит как аккуратная ставка на проверенных героев.

Возвращение на большой экран

Фильм продолжает историю Дина Джарина и Грогу после трёх сезонов сериала. По сюжету герои работают на Новую Республику как наёмники и пытаются предотвратить крупный конфликт.

В трейлере показывают путешествия по разным уголкам галактики и несколько масштабных экшен-сцен. Тон остаётся знакомым: космическое приключение с элементами вестерна.

Новые лица и старые связи

К проекту привлекли заметных актёров. Педро Паскаль снова в роли Дина Джарина. Сигурни Уивер играет представителя Новой Республики. Джереми Аллен Уайт озвучивает Ротту — сына Джаббы Хатта. Появление хаттов обычно означает запутанные сделки и проблемы, что хорошо ложится на формат истории.

Фанаты уже обсуждают возможное возвращение охотника Эмбо из «Войн клонов». В ролике мелькает персонаж, похожий на него, что подогревает интерес. Такие детали показывают, что создатели не забывают анимационную часть канона.

Режиссёр Джон Фавро и продюсер Дэйв Филони остаются у руля, а это для аудитории знак стабильности. История Дина и Грогу уже доказала, что умеет удерживать внимание. Теперь ей предстоит пройти проверку большим экраном. Для фанатов это выглядит как шанс снова увидеть далёкую галактику в формате большого приключения.