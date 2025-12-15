Меню
Неудивительно, что жена отказалась от шубы: сколько стоил морской круиз Горбункова в «Бриллиантовой руке»

15 декабря 2025 09:54
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

В те времена это было не так доступно, как сейчас.

Улыбчивая физиономия Юрия Никулина в «Бриллиантовой руке» давно стала частью новогоднего фольклора. Но за шутками про «чрезвычайное происшествие» и гипсовую конечность обычно теряется один простой факт — путешествие Семёна Семёныча было неприлично дорогим. Настолько, что семья сделала выбор: или шуба для Нади, или круиз «вокруг Европы» для мужа. И выбрали морскую романтику.

Разбираемся, куда на самом деле поехал герой, что входило в стоимость путешествия и сколько денег лежало у него в кармане, когда он вышел на трап «Михаила Светлова».

Куда занесло Семёна Семёныча

По репликам в фильме маршрут вырисовывается достаточно точно: Лондон — Стамбул — Марсель. Это типичный круиз «Дания–Великобритания–Франция–Италия–Греция–Турция», одна из популярных профсоюзных путёвок «Интуриста». Их не покупали в свободной продаже — путёвку выдавал профком. Именно поэтому Горбунков поехал один: супруге она не полагалась.

В те годы заграничная поездка — даже официальная — была роскошью, сравнимой с покупкой автомобиля. Профсоюз компенсировал только 30 % стоимости: всё остальное турист платил сам.

Сколько стоил круиз

Берём реальные цены конца 60-х.

  • двухнедельная путёвка на теплоход «Михаил Калинин» стоила от 276 до 665 рублей,
  • каюта на верхней палубе — самая дорогая, около 600+ рублей,
  • именно такой вариант и был у Горбункова: двухместная каюта рядом с Козодоевым.

Получается, только за место на судне он заплатил 500–600 рублей. Это уже пять средних советских зарплат.

Деньги на борту и «обменный фонд»

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Для развлечений на корабле продавались специальные чеки — Горбунков обменял 100 рублей, чтобы «жить красиво»: заглядывать в бар, участвовать в развлечениях и чувствовать себя человеком мира.

Отдельно нужно было вносить 20–40 рублей в «обменный фонд» — официально разрешённую сумму валюты для покупок за границей. Эти деньги должны были идти на сувениры. В реальности — на дефицитные товары, которые везли домой как сокровище.

Общий итог путешествия

Сложим:

  • 500–600 руб. — путёвка,
  • до 100 руб. — чеки на борту,
  • 20–40 руб. — обменный фонд,
  • 6 руб. — сувениры для продажи.

Итого — примерно 650–750 рублей.

Средняя зарплата в СССР в 1968 году: 110 рублей, передает дзен-канал «Валерий Грачиков». То есть Горбунков бросил в пучину морской романтики примерно полгода своего дохода.

Теперь понятно, почему его жена сказала: «Шуба подождёт». И почему Семён Семёныч так искренне ахнул, получив от милиции «оперативные» 500 рублей новыми купюрами».

Ранее мы писали: «Это что, портал в 2013?!»: много крови, много мата, много наготы — посмотрела «Спартак: Дом Ашура» и хочу еще одну серию.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
