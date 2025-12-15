Меню
Киноафиша Статьи «Неудачный клон "Полицейского с Рублевки"»: этот сериал один из худших на НТВ, а ведь актерский состав супер

15 декабря 2025 12:48
Кадр из сериала «Полицейский с Рублёвки»

Публика не оценила сюжет.

Феноменальный успех сериала «Полицейский с Рублёвки» создал в отечественной индустрии целый поджанр, который авторы пытаются воспроизвести с переменным успехом. Идея сочетания криминальной интриги с сочным сленгом и героем-антиподом классическому «ментовскому» образу оказалась крайне привлекательной для продюсеров.

Однако волшебная формула шоу — удачный баланс едкого юмора, узнаваемых типажей и лёгкой пародии на себя — почему-то не хочет тиражироваться. Большинство попыток воспроизвести успех заканчиваются бледными копиями, где вместо остроумия — плоские шутки. Вот и «Емеля» с НТВ стал неудачным примером.

Сюжет сериала «Емеля»

Капитан полиции Емелин, которого все знают как Емелю, — это сотрудник, который никогда не вписывается в общие рамки. Самоуверенный, независимый и вечно идущий своим путём, он создаёт немало головной боли своему прямому начальнику, подполковнику Хитруку.

Тот его откровенно недолюбливает, но вынужден терпеть и ценить, потому что результаты говорят сами за себя. Харизма, феноменальная наблюдательность, умение находить нестандартный подход к делу и отличная физическая подготовка обеспечивают Емеле стабильно высокую раскрываемость.

Кадр из сериала «Емеля»

Отзывы о сериале «Емеля»

Зрители остались от картины не в восторге. В Сети проект описали как примитивный, низкопробный и, вопреки заявленному жанру, абсолютно несмешной.

Ключевым упрёком стало абсолютное несоответствие реальности работы в уголовном розыске. По мнению аудитории, авторам не удалось определиться с жанром: проект предстаёт одновременно как слабый детектив и совершенно неудачная комедия. На КП у него средний рейтинг в 6,6.

«Глупо, тупо, примитивно, низкопробно, не смешно», «При всей моем симпатии к актерам сериал вышел скучнейший и какой-то пустой», «Супермен-повеса в полиции. Это нереально», «Чепуховина полнейшая, время на нее жалко тратить», «Видимо автор сценария о работе в уголовном розыске не знает ничего. Да и по жанру сложно определиться: слабенький детектив и никакая комедия», «Неудачный клон "Полицейского с Рублевки"», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал про новинки начала 2026 года на НТВ.

Фото: Кадры из сериалов «Полицейский с Рублёвки», «Емеля»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
