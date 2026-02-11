«Неудачная пародия, затесавшаяся не в тот жанр»: в Сети выбрали самого бестолкового героя «Первого отдела»

Фанаты с нетерпением ждут новостей о выходе пятого сезона детектива «Первый отдел». Пока можно освежить в памяти предыдущие серии или даже устроить полноценный марафон.

В Сети уже развернулось активное обсуждение сериала. Особый интерес вызвал спор о персонажах.

Зрители даже определили самого раздражающего героя, который, по мнению многих, лишь мешает основному сюжету. Без него, считают комментаторы, история стала бы только лучше.

Зрители часто отмечают, как им жаль главных героев. Следователи добросовестно работают, пытаясь быстро раскрыть преступления, но вместо поддержки постоянно слышат лишь критику.

На фоне этого особенно раздражают персонажи, которые относятся к службе спустя рукава. Больше всего недовольства вызвал стажёр Антон Рожков. Зрители видят в нём типичного «маменького сынка», устроенного на хорошее место по блату. Он вечно попадает в переделки, но продолжает работать.

Всю ситуацию довершает поведение его руководителя, Михаила Шибанова. Он систематически покрывает некомпетентного новичка, действуя по принципу «свой — чужой».

Шибанов отдаёт себе отчёт, что стажёр абсолютно не соответствует месту, но по каким-то внутренним причинам не решается на его отстранение. Результат такой снисходительности оказывается трагичным — из-за вопиющей неопытности и расхлябанности Рожкова погибает молодая женщина.

Весь отдел вынужден тратить ресурсы не на поиск убийцы, а на юридическую защиту самого виновника трагедии.