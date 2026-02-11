Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Неудачная пародия, затесавшаяся не в тот жанр»: в Сети выбрали самого бестолкового героя «Первого отдела»

«Неудачная пародия, затесавшаяся не в тот жанр»: в Сети выбрали самого бестолкового героя «Первого отдела»

11 февраля 2026 12:48
Кадр из сериала «Первый отдел»

Зрители разочарованы персонажем.

Фанаты с нетерпением ждут новостей о выходе пятого сезона детектива «Первый отдел». Пока можно освежить в памяти предыдущие серии или даже устроить полноценный марафон.

В Сети уже развернулось активное обсуждение сериала. Особый интерес вызвал спор о персонажах.

Зрители даже определили самого раздражающего героя, который, по мнению многих, лишь мешает основному сюжету. Без него, считают комментаторы, история стала бы только лучше.

Зрители часто отмечают, как им жаль главных героев. Следователи добросовестно работают, пытаясь быстро раскрыть преступления, но вместо поддержки постоянно слышат лишь критику.

На фоне этого особенно раздражают персонажи, которые относятся к службе спустя рукава. Больше всего недовольства вызвал стажёр Антон Рожков. Зрители видят в нём типичного «маменького сынка», устроенного на хорошее место по блату. Он вечно попадает в переделки, но продолжает работать.

Кадр из сериала «Первый отдел»

Всю ситуацию довершает поведение его руководителя, Михаила Шибанова. Он систематически покрывает некомпетентного новичка, действуя по принципу «свой — чужой».

Шибанов отдаёт себе отчёт, что стажёр абсолютно не соответствует месту, но по каким-то внутренним причинам не решается на его отстранение. Результат такой снисходительности оказывается трагичным — из-за вопиющей неопытности и расхлябанности Рожкова погибает молодая женщина.

Весь отдел вынужден тратить ресурсы не на поиск убийцы, а на юридическую защиту самого виновника трагедии.

«Классический сценарий "гадкого утёнка" был похоронен — стажёр так и не превратился в профессионала», «Нельзя не отдать должное актёру: он сыграл настолько убедительно, что его героя хочется выгнать с экрана», «Возникает законный вопрос: как человек, не способный даже правильно держать табельное оружие, мог оказаться в элитном подразделении?», «Персонаж Рожкова — неудачная пародия, затесавшаяся не в тот жанр», — отметили комментаторы.

Фото: Кадры из сериала «Первый отдел»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Настолько реалистично, что приезжала полиция: как снимали 5 сезон «Первого отдела» — премьера уже 16 февраля в 20:00 на НТВ Настолько реалистично, что приезжала полиция: как снимали 5 сезон «Первого отдела» — премьера уже 16 февраля в 20:00 на НТВ Читать дальше 12 февраля 2026
Силовики кривятся от ляпов, когда на НТВ идет «Первый отдел»: «Это бред!» Силовики кривятся от ляпов, когда на НТВ идет «Первый отдел»: «Это бред!» Читать дальше 12 февраля 2026
На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей» На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей» Читать дальше 10 февраля 2026
«Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось? «Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось? Читать дальше 12 февраля 2026
Эта серия «Фоллаута» худшая во всем втором сезоне: самый низкий рейтинг на IMDb и разочарованные отзывы Эта серия «Фоллаута» худшая во всем втором сезоне: самый низкий рейтинг на IMDb и разочарованные отзывы Читать дальше 12 февраля 2026
Что посмотреть перед «Первым отделом»: на эти 3 коротких детектива точно хватит времени Что посмотреть перед «Первым отделом»: на эти 3 коротких детектива точно хватит времени Читать дальше 12 февраля 2026
«Этот мультик добру не научит»: за что все так невзлюбили 6 эпизод «Маши и Медведя» — на YouTube 521 000 000 просмотров и куча хейта «Этот мультик добру не научит»: за что все так невзлюбили 6 эпизод «Маши и Медведя» — на YouTube 521 000 000 просмотров и куча хейта Читать дальше 12 февраля 2026
Рейтинг 8.0 дан не просто так: эти 3 сериала НТВ вы могли не заметить — на замену «Первому отделу» и с любимым Фомой Рейтинг 8.0 дан не просто так: эти 3 сериала НТВ вы могли не заметить — на замену «Первому отделу» и с любимым Фомой Читать дальше 12 февраля 2026
Что посмотреть, если нравится «Мистер Ноготь»: 3 российских сериала, где герои начинают жизнь заново — в №2 тоже есть Робак Что посмотреть, если нравится «Мистер Ноготь»: 3 российских сериала, где герои начинают жизнь заново — в №2 тоже есть Робак Читать дальше 12 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше