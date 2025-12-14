Меню
Netflix замахнулся на лавры главного хита HBO: этому сериалу уже пророчат славу первого сезона «Настоящего детектива»

14 декабря 2025 20:04
Кадр из сериала «Настоящий детектив»

Сервис хочет воссоздать ту самую атмосферу.

Есть сериалы, которые навсегда меняют жанр. Первый сезон «Настоящего детектива» ударил по зрителю так мощно, что до сих пор кажется эталоном. Медленный, вязкий ужас, Мэттью МакКонахи на грани мистики и депрессии, тягучие панорамы Луизианы, будто сама природа участвует в преступлении.

И с тех пор — ощущение, будто магия испарилась. В последующих сезонах мелькали интересные идеи, но та самая «пустота, что смотрит в ответ» — пропала.

И вот Netflix решил рискнуть: экранизация Ю Несбё и его детективa Харри Холе выходит на охоту за теми, кому всё ещё не хватает той густой тревоги, что была в «Настоящем детективе».

Почему первый сезон «Настоящего детектива» до сих пор никто не смог повторить

Ник Пиццолатто выстроил историю как медленный обморок. Сериал не пугал — он подтачивал. Раст Коул с его «всё плоско, как пиво день спустя» стал голосом поколения, которое слишком ясно понимает, что мир не складывается из простых причин и следствий.

Два детектива — порочные, упрямые, сломанные — медленно идут к финалу, который больше похож на философский удар по солнечному сплетению. А оператор Кэри Фукунага создаёт ощущение, что жаркая, вязкая земля дышит вместе с героями и наблюдает за их провалами куда внимательнее, чем люди.

Именно поэтому после первого сезона эффект потерялся: каждая новая глава пыталась быть другой, но зрители уже искали то самое чувство. Увы, его там больше не было.

Netflix готовит экранизацию Ю Несбё — и это может стать лучшим лекарством от тоски по настоящему нуару

Сервис запускает сериал по знаменитой серии детективов о Харри Холе. И начинается всё не с ранних романов, а сразу с мощной пятой книги — «Звезда дьявола».

Главный герой — идеальный наследник традиции Раста Коула. Он не герой, не кумир, не образец — он развалина. Зависимость, одиночество, конфликт с полицейской системой, хрупкая мораль, которая держится на честности перед самим собой.

И убийства, вокруг которых всё закручено, — не просто загадка из учебника криминального жанра. Несбё плетёт сюжет так мрачно и бескомпромиссно, что «Звезда дьявола» легко может стать тем самым «новым ТД», только без мистической дымки — но с той же вязкой, ледяной атмосферой.

Сериал уже сравнивают с первым сезоном «Настоящего детектива» — не из-за буквального сходства, а из-за того, что он обещает: герой с трещинами, преступление как ритуал, город как соучастник.

«Детектив Холе» выйдет в 2026 году — и может стать главным криминальным сериалом Netflix

Да, в проекте нет сверхъестественных полутонов, которыми так завораживал «Настоящий детектив». Но Несбё — мастер фольклорной мрачности, северной безысходности и убийственно точных психологических деталей.

Если создатели удержат баланс между реализмом и той самой атмосферой «медленного ужаса», Netflix получит триллер, который наконец-то заполнит пустоту, оставшуюся после первого сезона HBO-шедевра.

Ранее мы писали: «Это что, портал в 2013?!»: много крови, много мата, много наготы — посмотрела «Спартак: Дом Ашура» и хочу еще одну серию.

Фото: Кадр из сериала «Настоящий детектив»
Анастасия Луковникова
